Fermeture du tunnel La Fontaine : les camionneurs satisfaits d’une rencontre avec le MTQ

La rencontre de plus d'une heure a permis de mettre sur la table tous nos enjeux , indique Marc Cadieux, le PDG de l'Association, à sa sortie de la rencontre. Il se réjouit de la très forte volonté de Geneviève Guilbeault de mettre en place des solutions, sans annoncer toutefois de mesures supplémentaires pour l'instant.

Le gouvernement et l'Association veulent profiter de la prochaine semaine pour mieux comprendre le comportement des automobilistes et prendre des mesures appropriées .

Geneviève Guilbault, ministre des Transports et de la Mobilité durable Photo : Radio-Canada / Marie-Eve Cloutier

Trois des six voies du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine seront fermées à la circulation dès le 31 octobre, et ce, pour trois ans, en raison de travaux de réfection majeurs. Les automobilistes qui emprunteront le tunnel reliant Montréal et Longueuil, en passant par l’île Charron, devront donc composer avec seulement deux voies ouvertes en direction de Montréal et une seule en direction de la Rive-Sud.

« Je sens une volonté de faire des choses hors de l'ordinaire étant donné que la situation en est une hors de l'ordinaire. » — Une citation de Marc Cadieux, PDG de l'Association du camionnage du Québec

Il a été question des heures réservées, des corridors réservés au transport de marchandises de même que de la desserte du port de Montréal. Nous sommes tous les deux condamnés à trouver des solutions , dit M. Cadieux.

La Chambre de commerce du Montréal métropolitain suggère d'interdire le voiturage en solo dans le tunnel aux heures de pointe pour limiter la congestion. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

La possibilité d'empêcher les véhicules avec un seul passager lors de certaines heures est également discutée. C'est à l'étude, les prochains jours nous feront savoir si c'est nécessaire. Nous avons chacun des devoirs dans nos milieux respectifs. J'ai aussi mon industrie à consulter , ajoute le PDG .

À lui seul, le camionnage représente 13 % des véhicules qui empruntent quotidiennement cet important lien économique entre l’île de Montréal et la Rive-Sud. La seule solution pour les camionneurs se résume souvent à se rabattre sur les ponts de la Rive-Sud, déjà tous congestionnés.