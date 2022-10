Université d’Ottawa : Verushka Lieutenant-Duval dit avoir été « condamnée d'avance »

Jusqu’à aujourd’hui, il n’y a jamais eu de discussion entre Verushka Lieutenant-Duval et le recteur de l'Université d'Ottawa Jacques Frémont, dans le dossier de la controverse du mot en n, malgré toutes les communications publiques depuis l'automne 2020. Dès le début de l’affaire, la professeure s’est sentie « condamnée d’avance », a-t-elle déclaré, vendredi.

Mme Lieutenant-Duval témoignait devant l’arbitre de grief dans le cadre de la troisième journée d'audience.

Rappelons qu'un comité d’arbitrage de l’Université d’Ottawa doit déterminer si la décision de la retirer temporairement de ses fonctions était fondée.

Un témoignage parfois très émotif de la part de la professeure qui avait été suspendue suite à la prononciation du mot en n devant une classe d’art féministe en octobre 2020. L’affaire avait déclenché un débat pancanadien sur la liberté académique.

Le doyen de la Faculté des arts Kevin Kee a rencontré la professeure le 10 octobre, a-t-on rappelé, vendredi.

J'étais coupable, je le voyais, je le sentais dans sa façon de poser des questions , a raconté la professeure.

Dans les jours suivant les événements survenus lors d'un cours en anglais sur la représentation des identités sexuelles, Verushka Lieutenant-Duval devait composer avec sa suspension, les étudiants qui lui écrivaient pour lui demander des nouvelles par rapport aux évaluations à venir et la planification de sa réintégration dans ses cours, a-t-elle partagé.

Verushka Lieutenant-Duval se sentait «condamnée d'avance» (archives). Photo : Radio-Canada / Alexander Behne

J'avais toute une machine administrative qui essayait de me convaincre que j'avais fait une grave erreur. Je me sentais seule , témoigne-t-elle devant l’arbitre Michelle Flaherty.

En plus d’avoir été suspendue, la professeure s’est vue interdire par son département de communiquer avec ses étudiants, une directive qu’elle dit toujours avoir respectée. Cela dit, ça n’empêche pas ceux-ci de lui envoyer de multiples courriels pour connaître le sort de leur cours. Elle soutient que c’était alors sa principale préoccupation.

« J'implorais qu'ils [l’équipe du décanat] écrivent à mes étudiants [pour les aviser] que je ne pouvais pas leur répondre, qu'il n'y avait plus de dates d'échéance qui tenait [...] Je trouvais ça cruel, cruel, cruel de ne pas pouvoir leur répondre. » — Une citation de Verushka Lieutenant-Duval

Pendant ce temps, l’Université d’Ottawa lui impose de suivre une formation, jugée essentielle à [son] retour en classe.

La formation portait sur le racisme [...] mais toutes des situations où les gens ont insulté, fait des commentaires. Ça n'avait aucun rapport avec l'enseignement, le fait d'utiliser des termes sensibles en classe. Je sais ce que c'est le racisme , se rappelle Mme Lieutenant-Duval.

Lors de son retour en classe, les étudiants se verront offrir trois choix : poursuivre leur formation dans le cours de Mme Verushka-Duval, changer d’enseignant ou abandonner le cours sans conséquence.

Or, pour rester dans le cours de la professeure, les étudiants devaient manifester leur choix au département. Par défaut, ils seraient transférés dans le cours d’un autre enseignant.

Ce choix leur est offert dans un courriel transmis aux étudiants le 14 octobre, à 22h45, selon Mme Lieutenant-Duval. Ils ont jusqu’au 16 octobre pour communiquer leur préférence. Au final, une seule étudiante manifestera le choix de rester dans son cours.

Ça devient un choix politique. J'ai trouvé ça assez grave, dans le sens que plusieurs étudiants étaient probablement neutres et ne voulaient pas s'afficher. Eux, ne vont pas faire le changement de peur des autres étudiants plus militants. Je trouvais ça grave qu'on mette ça sur les épaules des étudiants , explique la professeure.

Cependant, elle apprendra plus tard que ce ne sont pas tous ses étudiants qui ont décidé de ne pas poursuivre dans son cours. En fait, une grève des employés de soutien est déclenchée le 16 octobre, ce qui empêche par le fait même les étudiants de communiquer leur choix, selon le témoignage de la professeure.

Le vent tourne

Alors qu’elle venait de passer deux semaines à pleurer toute la journée , à même songer à changer de nom , le vent tourne lorsqu’une chronique est publiée dans le journal La Presse, chronique à laquelle elle a refusé de participer.

Vous n'avez pas idée du nombre de courriels que j'ai reçus, de plusieurs personnes noires, des gens de partout dans le monde, en français, en anglais. Un vent de soutien immense , s’est rappelée Mme Lieutenant-Duval.

Sur plus de 500 courriels reçus, elle témoigne n’en avoir reçu que 4 au ton négatif. Au final, elle n’acceptera que trois entrevues aux médias, et jure n’en avoir sollicité aucune. D’ailleurs, elle a refusé la demande d’entrevue de Radio-Canada, en marge de l’audience de vendredi.

J'étais convaincue que j'approchais de la fin de cette histoire-là, que j'aurais des excuses publiques. C'était tellement évident que tout ça n'avait pas de bon sens, j'avais de l'espoir à ce moment-là, mais ce n'est pas du tout ce qu'il va se passer , relate la professeure avec des élans d’émotion dans la voix.

Le recteur s’en mêle

Ce n’est qu’après la médiatisation de l’affaire que le recteur Jacques Frémont entrera dans la mêlée. Elle déplore le fait qu’il véhicule des faits à son avis erronés, et ce, sans même avoir entendu sa version de l’affaire. Les expressions tissu de mensonges , fiction , fantasme , diffamation reviennent souvent, dit-elle.

Mme Verushka-Duval a aussi dénoncé l’enquête qui a été déclenchée, qu’elle qualifie de bâclée.

Le recteur et vice-chancelier de l’Université d’Ottawa, Jacques Frémont (archives) Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

On dénonce mon langage offensant, sans jamais m'avoir demandé le contexte. On contacte mes étudiants sans me demander mon avis. J'ai juste fait mon travail en utilisant la littérature scientifique approuvée par mon département , dénonce la professeure.

Elle s’est dite estomaquée par certaines déclarations du recteur Jacques Frémont, notamment dans le cadre d’une entrevue accordée au journaliste Alain Gravel.

Il est prêt à tout pour ruiner ma crédibilité, et me discréditer. C’est comme ça que je l’ai perçu. [...] J’ai l’impression qu’on a atteint à ma réputation , a conclu Verushka Lieutenant-Duval, avant que l’arbitre n’ajourne la séance.

Les avocats de l'Université d'Ottawa n'ont pas accordé d'entrevue à leur sortie de la salle d'audience, vendredi.

Les audiences se poursuivent le 1er décembre.

Avec les informations de Nafi Alibert