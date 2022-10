Des résidents d’Arvida en ont assez des retombées contaminées de Rio Tinto

L'un d'eux, Daniel Leduc, est un retraité des salles de cuves de l’aluminerie Arvida. Sa maison, située juste à côté des installations de Rio Tinto, est à vendre, mais il peine à trouver des acheteurs.

J’ai travaillé là 35 ans, mais je ne suis pas pour que le gouvernement continue à les laisser ouvertes dans l'état qu’elles sont là. La technologie est vieille. Ça pollue. Ça ne va pas toujours dans les airs. Ça tombe et ça s’en vient à notre surface à nous , a-t-il d'abord indiqué à propos des vieilles cuves précuites toujours en exploitation. Rio Tinto possède actuellement une autorisation pour les garder ouvertes jusqu'à la fin de 2025.

L'ancien travailleur en a assez de la pollution de l’usine et n’a plus la santé pour nettoyer constamment la suie qui s’accumule sur sa propriété.

L’air sent mauvais, selon lui, et les résidus qui sortent des cheminées encrassent les propriétés.

La poussière de l’Alcan [que Rio Tinto a achetée en 2007], elle rentre partout. C’est plus fin que de l’eau. J’ai lavé justement les planchers ce matin, c’était noir comme le poêle. L’Alcan brise les maisons, puis sur nos contrats on a une clause qui dit que peu importe ce qui se brisera dû à la pollution, on ne peut pas revenir contre eux autres. Donc, à l’âge que j’ai là, ça ne me tente plus d’entretenir , a reconnu l'homme.

Un voisin, Jérôme Gignac, déplore aussi l’impact des rejets industriels.

Il demande au gouvernement d’agir rapidement pour que la pollution de l’air cesse en forçant la compagnie à investir pour remplacer la vieille usine. Lui aussi nettoie constamment la suie qui se dépose sur la maison et les voitures.

On se rend compte que ça fait comme une suie noire , a-t-il affirmé.

Jérôme Gignac habite tout juste à côté de l’usine. Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon Lalancette

À la suite des révélations de Radio-Canada, il a bondi en entendant la multinationale et le gouvernement dire que la qualité de l’air est bonne dans son quartier.

Des fois, ça a une odeur particulière, ça sent justement la suie, une odeur d’usine , a-t-il précisé.

Il remarque des nuages de smog dans le quartier et dit que l’air est parfois irritant, difficile à respirer.

Un smog, c’est carrément comme ça que je pourrais l’expliquer , a qualifié l'Arvidien.

Il veut que Rio Tinto et Québec remplacent la vieille usine au plus vite, pour protéger les emplois, la population et l’environnement.

Ça fait déjà trois fois qu’on donne une prolongation, 2025 c’est dans trois ans, bien, agissez. C’est beau les passe-droits, mais à un moment donné, le mur s’en vient , a-t-il clamé.

Tout autour du Complexe Jonquière, des maisons ont été installées pour les travailleurs qui œuvraient à l'aluminerie lors de sa construction. Photo : Radio-Canada

Des citoyens bien au courant du dossier

Dans les alentours, l’avenir de l’aluminerie polluante est sur toutes les lèvres.

J’ai hâte que ce soit fait comme tout le monde. C’est l'économie de la région aussi. Rio Tinto a fait 21,4 milliards de profit cette année , a lancé un homme d'un certain âge.

À elle seule, la division aluminium a fait un profit de 2,5 milliards en 2021 et, pour les six premiers mois de l'année en cours, le profit s'établit à 4 milliards de dollars.

Un autre citoyen rencontré a plutôt tempéré les exigences environnementales par rapport aux nombreux emplois assurés par la multinationale.

Fermer des usines parce qu’on a la toxicité dans la ville, à un moment donné il n'y a personne qui va travailler , a-t-il dit.

Une dame, de son côté, a estimé que la situation est en voie de changer.

Moi, je trouve qu’il y a eu beaucoup d’amélioration , a-t-elle commenté.

Par contre, deux autres citoyens ont fait savoir que l'entreprise devrait passer à la technologie AP60.

Rendu en 2022, c’est inacceptable avec toutes les technologies qui existent aujourd’hui, ça a dégénéré. Le gouvernement a laissé aller, puis ça ne devrait pas pour la sécurité de tout le monde , a affirmé une dame.