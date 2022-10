Fin du Gala Québec Cinéma à Radio-Canada : inacceptable, dit le ministre Lacombe

Le nouveau ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, a exprimé vendredi son incompréhension et son inquiétude après la décision de Radio-Canada cesser la diffusion du Gala Québec Cinéma sur ses ondes.

Ce n’est pas acceptable. On est à une époque où on ne peut pas se priver de médiums comme celui-ci; on est plutôt à une époque où il faut les multiplier , a-t-il déclaré, en entrevue téléphonique, à Catherine Richer, chroniqueuse culturelle à l’émission Le 15-18.

« Je m’explique mal la décision de Radio-Canada. C’est beaucoup plus qu’un gala qui vient d’être débranché, c’est aussi toute une infrastructure autour de la mise en valeur de nos films qui est mise en péril. » — Une citation de Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications

Radio-Canada a annoncé lundi qu’il ne présenterait plus sur ses ondes la cérémonie de récompenses célébrant l’industrie cinématographique québécoise, citant une baisse des cotes d’écoute. Le diffuseur public a précisé vouloir explorer d’autres stratégies pour accroître plus efficacement la visibilité des films et des artistes du cinéma d’ici , dit-il.

Donner de la visibilité à la culture québécoise

Selon Mathieu Lacombe, le cinéma québécois a besoin de cette vitrine qu’est la retransmission de sa remise de prix annuelle. C’est préoccupant, car on est à une époque où on se bat contre l’envahissement de la culture américaine, notamment au Québec, où on a des produits culturels de qualité qu’on souhaite voir diffusés le plus largement possible.

Rappelons que Québec subventionne l’organisation du Gala Québec Cinéma par l’entremise de la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC). Cet organisme a octroyé 182 500 $ pour la cérémonie de cette année, qui s’est tenue au début du mois de juin et qui a réuni environ 500 000 téléspectateurs et téléspectatrices.

De son côté, Téléfilm Canada, qui est financée par Ottawa, a versé 117 031 $ pour ce même gala. D’ailleurs, le ministre a pris contact avec son homologue fédéral, le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez.

Si Radio-Canada a décidé de débrancher le gala, c’est nécessairement qu’il était devant d’importants défis, a dit Mathieu Lacombe. Et ces défis, je pense qu’on doit les relever plutôt que de baisser les bras.

Oui, ça demande du travail d’innover, mais je pense que notre cinéma québécois mérite qu’on fasse cet effort.

Le milieu du cinéma continue d’exprimer son mécontentement

Depuis lundi, plusieurs voix se sont élevées contre la décision de Radio-Canada de remplacer la diffusion du Gala Québec Cinéma par celle d’une émission spéciale de divertissement pour mettre en lumière le cinéma québécois pendant une heure.

Jeudi, c’est le Regroupement des distributeurs indépendants de films du Québec (RDFIQ) qui a réclamé, comme Québec Cinéma et d'autres organismes représentant l’industrie québécoise du cinéma avant lui, que Radio-Canada revienne sur sa décision.

Radio-Canada ne fléchit pas

Toutefois, vendredi après-midi, Radio-Canada continuait de camper sur ses positions. La décision de mettre fin à cette remise de prix a été prise parce que nous avons la conviction qu'il est possible de maximiser la visibilité de notre cinéma, ses artistes et artisans avec des propositions télévisuelles conçues spécifiquement à cette fin et diffusées en moment opportun pour rejoindre et intéresser un large public , a répété, par courriel, Marc Pichette, le porte-parole du diffuseur public.