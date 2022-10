Idées d’activités pour le week-end d’Halloween en Mauricie et au Centre-du-Québec

Trois-Rivières :

Vieille prison de Trois-Rivières (Parcours d'évasion: Les condamnés de la Vieille prison) : 28 et 29 octobre, avec des départs à 18h45, 20h et 21h15.

Musée des Ursulines (Activité d’Halloween – Ce n’est pas sorcier!) : 29 et 30 octobre à 10h, 13h30 et 15h.

Boréalis (Le Godendard maléfique) : 29 et 30 octobre à 10h30, 13h et 15h.

Parc des Ormeaux (Fête d’Halloween du district des Estacades) : 29 octobre de 11h à 20h et le 30 octobre de 10h à 17h.

Shawinigan :

Scouts Shawinigan-Sud (Maison hantée) : 28 octobre de 19h à 21h.

Regroupement des gens d'affaires du centre-ville de Shawinigan (L’étrange Halloween de monsieur Shawi) : 29 octobre en après-midi.

Bécancour :

Musée de la Biodiversité du Québec (L'Halloween au Musée) : 29 et 30 octobre entre 10h et 15h.

Société acadienne Port-Royal (Les Revenants acadiens: le loup-garou de la Quasimodo!) : 28 et 29 octobre de 17h à 22h, le dernier départ est à 21h30.

Sainte-Thècle :

Aux cinq sœurs - Café boutique (Maison hantée) : 31 octobre à 18h.

Louiseville :

Centre-ville de Louiseville (La Tournée des becs sucrés) : 29 octobre de 14h à 16h.

Grandes-Piles :

Village du bûcheron (Visite de nuit au flambeau) : 28, 29, 30 octobre.

À noter que certaines activités nécessitent une réservation

Prévoir sa tournée du 31

Il est maintenant possible de prévoir sa cueillette de bonbons avec les enfants de manière beaucoup plus efficace. Le site web Halloween au Québec  (Nouvelle fenêtre) propose une carte interactive qui répertorie les adresses des résidences qui distribuent des friandises.

Il est possible d'afficher sa maison sur la carte interactive proposée par le site Halloween au Québec. Photo : Google Maps

Le projet a démarré au début de la pandémie, alors que plusieurs personnes avaient décidé de laisser tomber la distribution de bonbons par précaution.

Face à la demande générale, la fondatrice du site web, Sarah Jolicoeur, a choisi de revenir à la charge tous les ans depuis. Je pensais qu’après la première année ça ne serait plus important , confie-t-elle.

Aujourd’hui, la pertinence de la carte est davantage pour les très jeunes enfants qui n’ont pas l’endurance pour faire de longue tournée de quartier à pied, avoue-t-elle. C’est aussi une façon de repérer les endroits qui offriront la meilleure récolte.

Plus de 230 foyers ont affiché leur volonté ou non de distribuer des bonbons au Centre-du-Québec. Photo : Google Maps

Les résidences qui ne souhaitent pas accueillir les enfants cette année ne sont pas laissées pour compte. Il existe une option pour signaler qu’on ne souhaite pas être dérangé le soir du 31 octobre.

Cette année, 146 résidences se sont inscrites en Mauricie et 234 au Centre-du-Québec. Il n’est pas trop tard pour pouvoir s’afficher sur la carte. Mme Jolicoeur rappelle que plus il y aura de participants, plus la carte sera efficace.

Pour elle, contribuer à perpétuer les traditions de l’Halloween figure parmi ses plus grands plaisirs. On allait acheter des bonbons et après on faisait des petits sacs. C’est l’un des plus beaux souvenirs que j’ai avec ma grand-mère , relate la jeune femme de 22 ans, visiblement nostalgique.

Avec les informations de Charles-Antoine Boulanger