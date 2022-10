La commissaire à l’éthique enquête de nouveau sur le ministre Pierre Fitzgibbon

La commissaire à l'éthique et à la déontologie du Québec ouvre une enquête au sujet du ministre Pierre Fitzgibbon. Les faits allégués concernent un investissement fait par le ministère dans le capital-actions d'une entreprise.

Ce n'est pas la première fois que M. Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie au sein du gouvernement de François Legault, fait l'objet d'une enquête de la part de la commissaire.

Cette fois, la commissaire, Me Ariane Mignolet, ouvre une enquête après que le député du Parti québécois, Joël Arseneau, lui en a fait la demande.

Le député des Îles-de-la-Madeleine a des motifs raisonnables de croire que le ministre aurait commis des manquements aux articles 15 et 16 du Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée nationale , est-il précisé dans le communiqué.

Les faits allégués concernent un investissement réalisé en novembre 2021, dans le capital-actions d'une entreprise.

Dans sa demande, le député Arseneau précise que le ministre a autorisé cette transaction alors que l’un des actionnaires et administrateurs de l’entreprise […] entretenait une relation contractuelle avec le ministre, agissant comme mandataire de sa fiducie sans droit de regard .

En outre, la demande mentionne que le ministre a lui-même été administrateur de l’entreprise entre 2013 et 2017 .

L'enquête doit déterminer si les actions et interventions du ministre dans ce dossier ont eu, ou pourraient avoir eu pour effet de favoriser les intérêts [de son mandataire] et si les fonctions passées du ministre au sein de l’entreprise ont pu nuire à sa capacité de prendre cette décision .

Pierre Fitzgibbon a été avisé par écrit de l'ouverture de cette enquête, qui sera menée à huis clos. Les conclusions seront transmises à la présidence de l'Assemblée nationale, qui rendra public le rapport, comme le veut la procédure.

Un blâme voté à l'unanimité

En juin 2021, Pierre Fitzgibbon avait quitté ses fonctions ministérielles, tout en demeurant député, à la suite du dépôt d’un nouveau rapport de la commissaire à l’éthique, qui recommandait de le suspendre de l’Assemblée nationale.

Je ne veux pas nuire , avait simplement dit M. Fitzgibbon à ce moment-là, expliquant qu'il devait perdre une bonne partie de son patrimoine s'il se conformait à la lettre aux règles d'éthique de l'Assemblée nationale.

En novembre 2020, M. Fitzgibbon avait été blâmé par l'Assemblée nationale pour son manque d'éthique lors d'un vote unanime au Salon bleu. Celui qui était alors ministre de l'Économie avait clamé son innocence.

Plus tôt, en octobre de cette année-là, la commissaire Mignolet avait conclu que M. Fitzgibbon avait enfreint le code de déontologie de l'Assemblée nationale au sujet de ses échanges et de ses rencontres avec son ami et lobbyiste Luc Laperrière.

Pierre Fitzgibbon avait pu réintégrer le Cabinet Legault par la suite, après avoir régularisé sa situation.