5 activités gratuites à faire en novembre

Les musées gratuits ce dimanche

Partout au Québec, l’entrée est gratuite pour les musées de la province le premier dimanche de chaque mois. C’est l’occasion de visiter les différentes institutions de la région, les petites comme les grandes, du Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul, à l’îlot des palais en passant par le Musée de la Civilisation et le Musée national des beaux-arts du Québec.

Dimanche 6 novembre, dans les musées de la région.

Retour du Salon du livre des Premières Nations

Des visiteurs au Salon du livre des Premières Nations (archives). Photo : Radio-Canada

Le onzième Salon du livre des Premières Nations présentera de nombreuses rencontres avec des auteurs autochtones, dont Michel Jean, Isabelle Picard et la romancière algonquine Karen McBride. Ces entretiens seront diffusés sur Facebook. Des activités connexes se tiendront aussi dans les bibliothèques de Québec.

Du 17 au 20 novembre, à la Maison de la littérature, le Morrin Centre et la salle Multi de Méduse. Réservation requise pour certaines activités.

Les Midis-Musique du Grand Théâtre

Cédric Dind-Lavoie, contrebassiste et compositeur (archive). Photo : Julie Blanche

Les étudiants du Conservatoire de musique de Québec proposent de minirécitals dans le foyer de la salle Louis-Fréchette du Grand Théâtre de Québec les 9 et 23 novembre.

Le 27 novembre, le multi-instrumentiste Cédric Dind-Lavoie fera résonner son spectacle Archives au même endroit. Le compositeur réinterprète des chansons et des airs instrumentaux des années 1940 et 1950, dans une esthétique mélangeant le moderne et la tradition.

Les 9 et 23 à 12 h 10 et le 27 novembre à 11 h 00 au Grand Théâtre de Québec.

Exposition Prologue

L’artiste Pascale Girardin navigue dans l’univers de la céramique, du design et des arts visuels depuis 1996. Avec cette exposition, elle explore le potentiel de l’argile avec une démarche poétique, créée par les étapes de la transformation de la matière.

Jusqu’au 11 décembre au Centre Materia, 395, boulevard Charest Est

Entretien avec Alain Deneault

Le philosophe Alain Deneault (archives). Photo : Radio-Canada / Hamza Abouelouafaa

L’auteur et philosophe Alain Deneault sera à Québec pour discuter de son plus récent livre Mœurs, De la gauche cannibale à la droite vandale, publié chez LUX Éditeur. L’essai s’intéresse aux effets de la technocratie capitaliste et de l’individualisme sur le débat public. L’entretien sera animé par Donald Servais.

Le 7 novembre à 17 h 30 à la Librairie La Liberté.