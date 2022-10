Déploiement policier à Saint-Georges pour retrouver un homme disparu

Le véhicule de l'homme de 45 ans originaire de St-Odilon-de-Cranbourne a été retrouvé tôt vendredi matin derrière un bâtiment commercial dans le secteur du boulevard Lacroix.

La porte-parole de la SQ , Catherine Bernard, explique qu’à partir de ce moment un important déploiement policier s’est mis en branle.

On a des patrouilleurs qui se sont déployés dans le secteur. Un peu plus tard en avant-midi, on a un poste de commandement mobile qui a été érigé sur place. On a des policiers à VTT et des policiers de postes voisins qui se sont déplacés pour porter assistance , énumère la policière.

En fin d’après-midi vendredi, les recherches n’avaient toujours pas donné de résultats et la SQ du Québec a rendu publique une nouvelle photo du disparu.

Tommy Lemieux, 45 ans Photo : Photo: Sûreté du Québec

Quiconque aurait de l’information sur Tommy Lemieux est prié de contacter le 1 800 659-4264.

Les policiers doivent évaluer en fin de journée s’il sera nécessaire de poursuivre les recherches dans le même secteur cette fin de semaine.