Les démarches de Caraquet pour un aréna rappellent de mauvais souvenirs à Saint-Arthur

Il manque 6 millions de dollars pour réaliser le projet à Caraquet. À Saint-Arthur, il en manquait près de 5 millions et l'aréna n'a jamais été complété.

Les coûts estimés du Centre régional des générations sont passés de 15 millions de dollars à 25 millions de dollars.

L'aréna de Saint-Arthur demeure une coquille vide. Photo : Radio-Canada

Ce qui devait être l'aréna de Saint-Arthur est aujourd'hui une coquille vide qui peut servir d'entrepôt. Même s'il manquait près de 5 millions de dollars, les travaux ont tout de même commencé. Mais, les fonds des gouvernements ne sont jamais arrivés.

« Je les trouve braves à Caraquet. » — Une citation de Michel Soucy, ex-maire d'Atholville

Ce qui se passe à Caraquet fait replonger l'ex-maire d'Atholville, Michel Soucy, dans des souvenirs pas si lointains.

Ça m'a ramené des souvenirs avec l'aréna de Saint-Arthur, quand nous avons passé à travers à peu près du même scénario où il manquait des fonds pour compléter l'aréna , dit-il.

L'ex-maire d'Atholville, Michel Soucy, en entrevue par webcam le 26 juin 2020. Photo : Radio-Canada

Il souhaite bonne chance au projet de Caraquet, mais il sait qu'il est toujours mieux de compter sur des ententes écrites et signées.

Il dit qu'il a souvent entendu la phrase suivante, comme une vieille rengaine, durant des années. Regardez, vous avez débuté la construction avant même d'avoir une entente signée. Malheureusement, on en connaît le résultat.

Le maire de Caraquet, Bernard Thériault, rappelle qu'il s'agit simplement de préparer le terrain, aux coûts d'un peu plus d'un million et demi de dollars, pour les travaux de construction du printemps prochain.

La préparation du terrain s'amorce en vue de la construction du Centre régional des générations, à Caraquet. Ici, sur ce terrain qui est souvent inondé, ce sera le stationnement. Photo : Radio-Canada / René Landry

Si quelqu'un cherche le plan A, B, C ou D et que dans les pires circonstances tout le monde nous renvoie chez nous, on a un cadre financier de 19 millions de dollars , explique-t-il. Et, ce cadre financier de 19 millions de dollars requiert exactement la même préparation de terrain.

En d'autres mots, le maire Thériault assure que ces travaux ne seront pas faits pour rien, même s'il n'y a pas d'ententes signées sur les millions de dollars qu'il manque.