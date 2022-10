Saguenay augmente son financement à la STS de 1,6 M$

La Ville injectera plus d’argent que l’an dernier dans la Société de transport du Saguenay (STS). C’est ce qui ressort du budget 2023 de la STS, qui a été adopté vendredi.

Saguenay bonifiera sa contribution de 1,6 M$ plutôt que de sabrer 4 à 6 M$ comme le souhaitait la mairesse Julie Dufour.

Quand madame la mairesse a fait cette déclaration-là, on n'était pas dans la même situation. Personne ne pensait que l'inflation monterait à 6-7 % , pointe le président du conseil d’administration de la STS et conseiller municipal, Claude Bouchard.

Le conseiller municipal Michel Potvin, qui est aussi membre du comité des finances de la STS , explique que les coûts du carburant et des pièces ont explosé récemment. C’est deux millions de plus au niveau des dépenses , mentionne-t-il.

L'apport de la Ville sera donc de 14,6 M$ en 2023, sur un budget total équilibré de 29,2 M$. Des efforts ont tout de même été faits pour réduire les dépenses de la STS d'environ 1,2 M$.

C'est sûr qu'on va faire plus attention. Sur nos achats de pièces, on veut être plus serré. Notre comité des finances a fait un très bon travail depuis qu'il est en place. Il a resserré le budget , indique Claude Bouchard.

Le conseiller municipal Claude Bouchard est le président du conseil d'administration de la Société de transport du Saguenay (STS). Photo : Radio-Canada

De son côté, Michel Potvin, qui est également président de la Commission des finances à Saguenay, ajoute qu’une réorganisation des bâtiments a été faite. On avait des grands bâtiments qui n'étaient pas optimisés. On a décidé de se départir de certains bâtiments, ce qui va libérer un bon montant , plaide-t-il.

Cette réorganisation n'est pas étrangère aux lacunes majeures soulevées par l'ex-vérificatrice générale de Saguenay.

Le rapport n'a pas été fait pour rien. Il y a eu des recommandations. Que ce soit le nouveau conseil d'administration ou les employés de la STS , tout le monde travaille pour remettre le train sur les rails et appliquer les recommandations , assure Claude Bouchard.

Comme tout coûte plus cher, les utilisateurs de la Société de transport du Saguenay doivent s’attendre à ce que les tarifs soient plus élevés l’an prochain. À compter du 1er janvier, les coûts vont grimper de 5 %.

La carte mensuelle va donc passer de 73 $ à 76,50 $. Cependant, la hausse ne touchera pas les clients qui ont une entente particulière avec la STS comme l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC).

D’après le reportage d’Andréanne Larouche