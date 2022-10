À ne pas manquer au Festival du cinéma ce week-end

Comme à l’habitude, ce n’est pas le choix de films et d’activités qui manque cette année au Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue.

On a du bon cinéma, avec plusieurs primeurs mondiales, on a des films très touchants, des films de passion. Un bel éventail international , a affirmé Guy Parent, l'un des trois fondateurs du festival, lors d’une entrevue à l’émission Des matins en or.

Les trois fondateurs du Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue, Guy Parent, Louis Dallaire et Jacques Matte. Photo : Radio-Canada / Marie-Hélène Paquin

Voici donc cinq suggestions d’éléments à ne pas manquer ce week-end alors que la 41e édition de l’événement prend son envol à Rouyn-Noranda.

1-Le film d’ouverture : Tu te souviendras de moi, réalisé par Éric Tessier, sera présenté samedi soir au Théâtre du cuivre. Cette comédie dramatique, qui met entre autres en vedette Rémy Girard, Julie Le Breton, Karelle Tremblay et France Castel, se veut une adaptation d’une pièce de théâtre de François Archambault. Dans un scénario qu’on dit authentique et bouleversant, le film présente une dualité entre deux générations où Édouard (Rémy Girard) un professeur d’histoire à la retraite, doit apprendre à vivre avec une perte de mémoire qui s’emporte de lui tranquillement. Un film merveilleux! , a lancé Guy Parent.

2-Pour nous chez nous : Ce documentaire de Dominic Leclerc, cinéaste de Rouyn-Noranda, sera présenté lors de la séance gratuite de samedi 13h. Dans ce film, on s’intéresse à la dépendance aux chaînes d'approvisionnement et à la mondialisation via la capitalisation de nos ressources au profit de grands groupes financiers souvent étrangers qui menacent notre autonomie. Je dénonce une situation qui est quand même inquiétante, mais qui est généralisée à travers la planète , a mentionné Dominic Leclerc, qui explique aussi comment la pandémie a fait évoluer la réflexion sur l’approvisionnement.

Dominic Leclerc, réalisateur du documentaire «Pour nous chez nous». Photo : Radio-Canada / Marc-Olivier Thibault

3-Au lieu de prendre mon char : Ce documentaire de Jean-François Perron sera aussi présenté lors de la séance gratuite de samedi 13h. On y relate le périple de l’Abitibien Guillaume Rivest, aventurier et chroniqueur radio qui, un bon matin, a décidé de parcourir les 680 km qui séparent sa région natale de Montréal en skis de fond. Une façon pour lui de reconnecter avec l’immense territoire québécois et d’aller livrer sa chronique en direct de la maison de Radio-Canada!

Guillaume Rivest avait envie de se lancer un défi dont il va se rappeler longtemps. Photo : Gracieuseté

4-En attendant Raif : Ce documentaire de Luc Côté et Patricio Henriquez sera présenté lors du bloc de dimanche soir 19h. On y raconte le récit tragique d’une famille brisée par l’acharnement de la monarchie saoudienne, en suivant pendant huit ans le combat inspirant d’Ensaf Haidar pour faire libérer son mari, le célèbre prisonnier d’opinion Raif Badawi.

5-Le brunch-conférence : Cette activité, qui sera webdiffusée sur les différentes plateformes de Radio-Canada, aura lieu dimanche à 11h au Centre des congrès de Rouyn-Noranda. Pour l’occasion, le public est invité à bruncher avec les jumeaux Guy et Claude Fournier, qui totalisent à eux deux plus de 100 ans de cinéma et de télévision. Le cinéaste Martin Guérin assurera l’animation de cet événement durant lequel on risque d’entendre des anecdotes plutôt savoureuses.