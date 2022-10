Assez d’argent pour passer à AP60, plaident Jean-Marc Crevier et Gilles Bergeron

L'économiste à la retraite Gilles Bergeron et le conseiller municipal à Saguenay Jean-Marc Crevier croient que Rio Tinto dispose de l'argent nécessaire pour remplacer la vieille aluminerie d'Arvida à Jonquière et ainsi réduire la pollution atmosphérique.

Les vieilles cuves précuites sont considérées par le ministère de l'Environnement comme l'une des principales sources de particules fines et de dioxyde de soufre mesurées dans l'air ambiant à Arvida.

L'ancien président du Syndicat national des employés de l’aluminium d’Arvida (SNEAA) Jean-Marc-Crevier parle d'une vieille usine excessivement rentable.

Les barrages hydroélectriques, ça fait longtemps qu’on en parle. S’il y a quelqu'un au niveau du gouvernement du Québec qui était capable de dire : "Écoutez, si vous n’êtes pas capables d’investir, cette électricité-là, on va la nationaliser puis on va faire autre chose" , a-t-il lancé vendredi en entrevue.

Le conseiller municipal Jean-Marc Crevier est l'ancien président du Syndicat national des employés de l'aluminium d'Arvida (SNEAA). Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon Lalancette

Rappelons que lors de la nationalisation des barrages par le gouvernement du Québec dans les années 1960 au profit d'Hydro-Québec, la compagnie Alcan, achetée par Rio Tinto en 2007, avait obtenu une exemption pour conserver ses ouvrages de production hydroélectrique.

De son côté, Gilles Bergeron invite Québec à analyser immédiatement les coûts de la vieille usine de Rio Tinto sur la santé des citoyens.

Au cours des cinq dernières années, les usines de la région étaient très profitables, mais Rio Tinto n’a pas investi pour une nouvelle usine et là on se retrouve avec une usine qui est désuète, des conditions sociales, environnementales et également sur la place de la santé qui peuvent être importantes , a élaboré Gilles Bergeron.

L'économiste Gilles Bergeron Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon Lalancette

Rio Tinto a réalisé 2,5 milliards de dollars américains de bénéfice net avec sa division aluminium en 2021, soit cinq fois les bénéfices enregistrés pour 2020. Pour les six premiers mois de l'année, le profit s'établit à 4 milliards de dollars.

L’AQLPA invite Québec à agir

Le président de l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA), André Bélisle, invite les citoyens de Saguenay à se mobiliser pour forcer le gouvernement et Rio Tinto à fermer et remplacer les vieilles cuves de l'aluminerie de Jonquière.

André Bélisle indique que les épisodes de smog des contaminants, tels que ceux mesurés à proximité de l'usine d'Arvida, risquent de se multiplier avec le réchauffement climatique. Il rappelle que le principe du Règlement sur l'assainissement de l'atmosphère au Québec prévoit qu'une nouvelle technologie doit être utilisée dans une usine si elle permet de réduire la pollution.

Le président de l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique, André Bélisle. Photo : Claude Bouchard, photographe.

Quand le ministère de l’Environnement procède par dérogation, il encourage justement le problème. Si au contraire le gouvernement était sérieux, il dirait : "Pour protéger la santé des gens tout en protégeant les emplois, la voie, c’est l’amélioration technologique. Il pourrait l’imposer" , a partagé André Bélisle.

Selon ce qu’indiquait Radio-Canada plus tôt cette semaine, la technologie AP60 émet jusqu’à 25 fois moins de contaminants que la vieille technologie des cuves précuites.

Une visite d’AP60 pour le CREDD

Le directeur du Conseil régional de l'environnement et du développement durable du Saguenay-Lac-Saint-Jean (CREDD), Tommy Tremblay, invite Rio Tinto et le gouvernement du Québec à en faire plus pour améliorer la qualité de l'air autour de la vieille usine d'Arvida.

Tommy Tremblay indique qu'il a visité jeudi la toute récente aluminerie AP60 du Complexe Jonquière avec le comité de bon voisinage de Rio Tinto.

Le directeur général du Conseil régional de l'environnement et du développement durable, Tommy Tremblay Photo : Radio-Canada

Il y voit une belle solution pour remplacer les vieilles cuves précuites qui bénéficient de normes plus permissives de Québec pour laisser échapper plus de contaminants atmosphériques.

Pour la vieille aluminerie d’Arvida, ça va être difficile à mon avis de la moderniser. Je pense que ça passe par des investissements majeurs : une usine de remplacement, une phase 2 et 3 d’AP60. Il faut dire que l’usine d’Arvida, c’est une vieille usine, donc c’est difficile de faire mieux avec les installations actuelles , a indiqué Tommy Tremblay.

Les taux de particules fines mesurés dans l'air ambiant ont dépassé à 12 reprises la norme générale au Québec en 2021 alors que le taux annuel de dioxyde de soufre était le plus élevé de la province à Arvida en 2018.

Selon les informations de Gilles Munger