Au Nouveau-Brunswick, des francophones reprochent au gouvernement Higgs sa lenteur et son désintérêt dans la révision de la Loi sur les langues officielles. Quand on lit le dernier discours du Trône et qu’on écoute attentivement ce que dit le premier ministre, on comprend que son but n’est pas de protéger la minorité francophone ; il veut plutôt éviter d’incommoder la majorité anglophone.