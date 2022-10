Réflexions sur la qualité du français à l’Université de Moncton

Le problème du discours et des perceptions négatives qui surgissent plusieurs fois dans une même décennie dans les médias, des discours au sujet de notre façon de parler en Acadie n’est pas productif , affirme Sylvie Blain, professeure en didactique du français à l'Université de Moncton.

Ces idées — préconçues, suggère-t-elle — créent encore plus d’insécurité linguistique chez les francophones en milieu minoritaire.

À force de se faire dire ça, on a l’impression que notre français n’est pas bon. Alors que ce n’est pas vrai , poursuit-elle.

« On a honte de la façon dont on parle et cette honte vient souvent de ce discours. »