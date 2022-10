Feu la nuit, un nouveau trio avec Francis Mineau de Malajube

Un nouveau trio de rock franco a vu le jour au Québec vendredi. Feu la nuit – composé de Francis Mineau, anciennement batteur de Malajube, ainsi que de Mathieu Denoncourt et Simon Quevillon, du groupe Mille Monarques – a lancé son premier microalbum homonyme.

Les trois premiers titres du groupe – Enfantôme, Parade fluo et Lila – restent dans le carcan du rock indépendant, mais avec des influences du new wave des années 1980 et de la dream pop des années 2000 , explique Feu la nuit dans un communiqué.

Le lancement du premier microalbum de Feu la nuit est accompagné d’un vidéoclip pour la chanson Enfantôme. Le clip et l’album sont tous deux autoproduits.

Malajube, qui a cessé ses activités en 2012, a lancé quatre albums de 2004 à 2011, dont le très remarqué Trompe-l'œil, qui a remporté le Félix du meilleur album alternatif québécois au Gala de l’ADISQ en 2006. Francis Mineau, cousin du chanteur et guitariste de Malajube Julien Mineau, a lancé un album en 2013 sous son pseudonyme en solo, Oothèque.

Il fait également partie d’un autre trio de rock québécois, Axlaustade, qui a récemment dévoilé son grunge du futur sur son premier album homonyme. Le groupe est composé du chanteur Dumas, de Francis Mineau et de Jonathan Dauphinais. Mille Monarques a lancé un album homonyme en 2009.

En attendant la sortie d'un opus complet, Feu la nuit se produira dès cet hiver sur les scènes de Montréal et d’ailleurs.