J’ai mon appart' en France pour un colloque sur l’autodétermination

Des chercheurs, professeurs, étudiants et membres du projet J’ai mon appart’ sont allées à Paris dans le cadre d’un colloque francophone sur l’autodétermination et le handicap pour faire rayonner un projet d’ici.

Le professeur à l’ UQTR et titulaire de la Chaire autodétermination et handicap, Martin Caouette, faisait partie de cette délégation. Le but : inspirer, et s’inspirer, en prenant l’exemple du projet J’ai mon appart’, qui a pour but de permettre à des personnes avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme d’avoir leur propre logement.

Mais c’est quoi, l’autodétermination ? C’est le besoin qu’on a d’avoir du contrôle sur notre vie, sur notre quotidien, de prendre nos petites décisions sur ce qu’on veut manger, sur la décoration de notre appartement, explique Martin Caouette. Ça vient poser de réels enjeux pour les personnes entre autres avec une déficience intellectuelle ou autistes, parce qu’on a longtemps été dans une perspective où on décidait de tout pour elles dans leur quotidien. Là ce qu’on cherche en mettant de l’avant l’importance de leur autodétermination, c’est justement de créer des environnements qui vont leur permettre d’avoir du pouvoir sur leur vie, d’avoir une vie à leur image.

Faire parler les principaux intéressés

Si chercheurs, étudiants, professeurs et membres du groupe J’ai mon appart’ sont allés ensemble au colloque, l’objectif était d’entendre les personnes concernées.

« C’est cette idée-là d’être cohérents, et quand vient le temps de parler du projet J’ai mon appart', parler de ses retombées, c’est de faire en sorte de donner la parole aux principaux concernés, et dans ce cas ça passe par entre autres des parents, mais aussi Félix Lapointe, qui est un adulte qui profite du contexte J’ai mon appart', qui a pris la parole dans ce colloque-là pour parler de la contribution qu’avait J’ai mon appart' dans sa vie. » — Une citation de Martin Caouette, professeur à l’UQTR et titulaire de la Chaire autodétermination et handicap.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Félix Lapointe, membre du projet J'ai mon appart', en haut de la Tour Eiffel lors de son passage en France pour un colloque sur l'autodétermination et le handicap. Photo : Facebook / Michèle Lafontaine

Présenté en France, le projet J’ai mon appart’ a été reçu très positivement, selon le professeur Caouette. C’est pas simplement un projet de bâtiment avec des parents mobilisés, c’est un projet de communauté qui s’est alignée derrière le besoin de parents d’avoir un lieu convivial, détaille-t-il. C’est vraiment la force, la collaboration de la communauté de Shawinigan.

D’être là, chercheurs, parents, personnes directement concernées, professionnels, ça donne une image qu’on est capables de collaborer, de travailler ensemble, de faire converger nos compétences pour mettre de l’avant des projets comme celui de J’ai mon appart’.

Et cette collaboration pourrait permettre de faire des petits, Martin Caouette croit qu’il y aura certainement un rayonnement à l’international .

J’ai mon appart’ ou l’histoire heureuse d’une mobilisation citoyenne ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Désautels le dimanche J’ai mon appart’ ou l’histoire heureuse d’une mobilisation citoyenne. Contenu audio de 17 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 17 minutes

Mais l’idée de ce colloque n’était pas simplement d’inspirer les autres pays, mais aussi de s’inspirer de ce qui se fait ailleurs. Martin Caouette souligne que chaque endroit, chaque ville, a ses particularités, ses défis, ses enjeux pour les personnes avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme.