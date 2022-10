Pourquoi faire micropucer son chien ou chat?

Vétérinaires et responsables de refuges vantent les mérites du micropuçage des animaux de compagnie. Une méthode d’identification permanente, qui peut s’avérer fort utile quand pitou et minou sont perdus.

Tous les animaux devraient être micropucés. C’est primordial , considère la Dre Anne Fortin, vétérinaire à Québec, tout en rassurant les propriétaires hésitants.

Elle parle d’une intervention simple, rapide et sans danger pour l’animal . De ce qu’elle constate, les réticences se font rares.

Dans les dernières années, on voit que c’est quelque chose qui est de plus en plus populaire. C’est une méthode qui est de plus en plus employée , confie-t-elle.

De la taille d'un grain de riz

Faire micropucer son chien ou son chat, cela signifie lui implanter une capsule minuscule de la taille d’un grain de riz entre les deux omoplates, à la base du cou, sur le haut du dos. C’est un endroit où il est facile de faire une injection, il y a beaucoup de peau , souligne la vétérinaire.

Cela prend aussi peu de temps qu’une piqûre pour un vaccin.

La capsule contient une puce informatique comportant un numéro de série de 15 chiffres associé dans une base de données électronique aux coordonnées du propriétaire du chien ou du chat (qu’il est possible de mettre à jour en fonction des adoptions et des déménagements).

Le micropuçage permet d'identifier le ou les propriétaire(s) d'un animal tout au long de sa vie. Photo : iStock / Chen Dongshan

Quand on approche un lecteur de micropuce de la zone, la micropuce de l’animal s’active. Elle n’émet pas d’ondes en permanence nocives pour sa santé , précise la Dre Fortin.

Ce qui fait dire à Félix Tremblay, le directeur général de la SPA de Québec : La micropuce, c’est pas un GPS. Ce n’est pas une façon de localiser son animal.

Obligatoire pour les chats à Québec

Quand un compagnon à quatre pattes arrive à la SPA de Québec, il est aussitôt scanné, avec l’espoir de voir apparaître sur le lecteur le fameux numéro de série.

Si l'animal peut retourner dans sa famille le jour même, les propriétaires vont être contents, l’animal va être moins stressé et nous, ça va nous éviter d'avoir à prendre soin d’un animal de plus. Donc tout le monde gagne , déclare Félix Tremblay.

Anne Fortin abonde dans son sens.

Les animaux perdus quand ils n’ont pas d’identification permanente, ce n’est parfois pas évident de retrouver les propriétaires. Si on est capable de régler ce problème-là à la source, tant mieux. Ça évite beaucoup de stress. Perdre son animal, c’est pas le fun.

Les chiens et les chats sont les animaux les plus souvent micropucés, mais il est également possible d'identifier par ce biais des chevaux ou même des oiseaux. Photo : Radio-Canada / Saloni Bhugra

Pas besoin de prendre rendez-vous avec un vétérinaire pour faire micropucer son toutou ou son matou. Les gens de la SPA et des refuges peuvent s’en charger. Les techniciens en santé animale sont également habilités à pratiquer ces injections.

Des municipalités organisent aussi des opérations spéciales. La Ville de Québec propose, dimanche, une clinique de micropuçage pour laquelle il fallait s’inscrire au préalable. Début juillet déjà, elle en avait mené une. Les 500 places disponibles avaient toutes été réservées.

Au Québec, le micropuçage des animaux domestiques est obligatoire à Montréal et à Laval et il le sera dès l’année prochaine, à Amos. Dans la Capitale-Nationale, il l’est devenu pour les chats uniquement (en plus de leur stérilisation), depuis le 1er janvier.