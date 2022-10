Vingt-quatre nouvelles bornes de recharge pour véhicules électriques à Edmonton

Le gouvernement fédéral a fourni 210 000 $ à EPCOR, la compagnie qui installe et fait fonctionner les bornes dans le cadre du projet Energizing Edmonton, un partenariat de 10 ans entre la compagnie et la Ville d’Edmonton.

Selon le ministre du Tourisme et député d'Edmonton-Centre, Randy Boissonnault, c’est un pas dans la bonne direction.

Vingt-quatre, c’est un début et le fait qu’elles sont gratuites, c'est très important, et on va continuer à avoir des partenariats pour garder cet élément , dit-il.

Cette entente est un pas dans la bonne direction, dit le député d'Edmonton-Centre, Randy Boissonnault. Photo : Radio-Canada / Dave Bajer

La conseillère municipale edmontonienne Anne Stevenso estime que de telles mesures sont essentielles pour atteindre les objectifs de la Ville en matière d’énergie verte, mais aussi parce qu’elles permettent de montrer qu'il s'agit d'une question importante, sur laquelle nous devons nous concentrer .

Tous les chargeurs sont de niveau 2 ou 3. Les chargeurs de niveau 2 peuvent recharger deux véhicules en même temps et fournir environ 40 kilomètres d’autonomie par heure de recharge. Les chargeurs de niveau 3 peuvent recharger un véhicule à la fois et fournir environ 300 kilomètres d’autonomie par heure de recharge. Photo : Radio-Canada / Dave Bajer

Emplacements des nouvelles bornes :

TELUS World of Science;

Centre EXPO d’Edmonton;

Arena Callingwood Twin;

Centre récréatif Terwillegar;

Centre récréatif Meadows;

Centre des congrès d’Edmonton;

Bâtiment Hugh J. Bolton d'EPCOR;

Blatchford.

Plus de possibilités

Selon Andrew Batiuk, directeur de l'Association albertaine des véhicules électriques, l'installation de ces nouvelles bornes est une très bonne nouvelle, et les endroits choisis sont pertinents.

Il explique que les personnes qui ne peuvent pas brancher un véhicule électrique chez elles sont moins susceptibles de s’en procurer un.

« Ces chargeurs locaux sont un élément clé pour aider ces personnes à s’acheter un véhicule électrique. » — Une citation de Andrew Batiuk, directeur de l'Association albertaine des véhicules électriques

Matthieu Damer, propriétaire d'une Tesla depuis deux ans, croit également que l’ajout de bornes à travers la ville offrira plus d’options et de possibilités aux gens.

« Tout le monde n'a pas la possibilité de recharger sa voiture tous les jours chez soi. » — Une citation de Matthieu Damer, propriétaire d'une Tesla

Plus de programmes provinciaux nécessaires

Selon Andrew Batiuk, la province devrait mettre en place des programmes qui encourageraient davantage les gens à se procurer des voitures électriques.

Il cite, par exemple, l’obligation pour les nouvelles constructions d’avoir un certain nombre de bornes ou encore la possibilité des propriétaires d’y installer leurs propres bornes, comme c’est le cas dans d’autres provinces ou aux États-Unis.

Avec des informations de François Joly