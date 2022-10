Biométhanisation : la Ville lancera la collecte dans La Haute-Saint-Charles

La Ville confirmera les détails du lancement de la collecte des matières compostables mardi à l'occasion d'une conférence de presse à Val-Bélair.

Selon nos informations, les citoyens de La Haute-Saint-Charles seront les premiers à recevoir leurs sacs de plastique mauves destinés uniquement aux résidus alimentaires. La collecte doit débuter au courant du mois de novembre, selon l'échéancier de la Ville.

Tous les arrondissements pourront éventuellement profiter de la collecte des matières organiques. Mais la Ville doit d'abord tester son procédé, dit-elle, d'où un lancement progressif. La biométhanisation nécessite environ 12 jours pour que la matière soit transformée par les bactéries , peut-on lire dans un bulletin d'information paru ce mois-ci à l'attention des citoyens de la capitale.

Il faut par la suite compter de trois à six mois avant que les bactéries atteignent leur plein potentiel .

Le déploiement par arrondissement, au nombre de six à Québec, se poursuivra jusqu'en 2023. Outre Québec, les villes de L'Ancienne-Lorette et de Saint-Augustin-de-Desmaures seront ajoutées à la collecte. Les industries, les commerces et les institutions seront aussi appelés à modifier leurs habitudes à compter de l'an prochain.

Un résident sur quatre réfractaire

À l’aube du déploiement de la collecte séparée des résidus alimentaires, un sondage de satisfaction mené par la firme Léger pour le compte de la Ville démontre qu'un quart de la population est réfractaire à ce changement d'habitude.

Publié vendredi, le coup de sonde révèle en effet que 24 % des résidents de Québec n’ont pas l’intention de participer à ce nouveau mode de collecte des matières résiduelles.

Le centre de biométhanisation de la matière organique se situe sur le boulevard Henri-Bourassa. Photo : Radio-Canada

Le sondage souligne aussi que 69 % des résidents de Québec sont au courant des changements à venir au sujet de la biométhanisation. C’est une forte progression par rapport à avril 2021, où à peine 42 % des citoyens connaissaient le projet.

Dépassements de coûts?

Le projet d'usine de biométhanisation est évalué à 210 millions de dollars, bien au-delà du premier montant de 125 millions de dollars évoqué en 2014.

Une première augmentation de 65 millions de dollars des coûts avait été annoncée en 2019 pour améliorer le projet. La facture a de nouveau grimpé de 20 millions de dollars au budget 2021-2022, notamment en raison de facteurs liés à la pandémie.

En conseil municipal la semaine dernière, le maire de Québec, Bruno Marchand, n'a pas voulu dire si le projet allait finalement respecter le budget de 210 millions de dollars dans le contexte inflationniste actuel.

Bruno Marchand, maire de Québec Photo : Radio-Canada

Matériel fourni

En plus des sacs de plastique, l'administration municipale s'est engagée à livrer tout le matériel nécessaire pour procéder au tri à la maison, à savoir un contenant de cuisine et un guide de collecte. Les sacs de plastique pourront être jetés dans le bac à ordures habituel, mais seront ensuite triés.

Tout ce qui se mange pourra être jeté dans les sacs de plastique.

La Ville a choisi la méthode des sacs de plastique plutôt que le bac brun, notamment pour une question de convivialité et d'espace. Les sacs de plastique, une fois vidés, seront recyclés. La Ville prévoit en distribuer 24 millions par année.