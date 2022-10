Vaccination obligatoire : un recours constitutionnel aurait été « un gaspillage »

Le gouvernement fédéral prétendait que la cause était devenue obsolète, puisque toutes les mesures entourant l'obligation vaccinale dans les transports ont été abandonnées au début de l'été.

Ses avocats affirmaient qu'il n'existait aujourd'hui plus aucune controverse à ce sujet et que la Cour fédérale perdrait inutilement temps et ressources si elle devait entendre la demande de révision judiciaire des plaignants.

Ils demandaient donc au tribunal d'annuler le recours.

Une voyageuse porte un masque à l'aéroport Trudeau de Montréal en décembre 2020 avant que n'entre en vigueur la vaccination obligatoire dans les transports aérien et ferroviaire au pays. Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

La juge en chef adjointe de la Cour fédérale, Jocelyne Gagné, a rendu vendredi les raisons pour lesquelles elle a accepté la requête en radiation du gouvernement fédéral, laquelle a été entendue le 21 septembre dernier.

La Cour fédérale avait rassemblé pour l'occasion toutes les plaintes en une seule cause, parce qu'elles portaient toutes sur le même enjeu : la constitutionnalité de l'obligation vaccinale dans les transports au pays.

Outre des citoyens au pays, l'ancien Premier ministre de Terre-Neuve, Brian Peckford, et le chef du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier, étaient au nombre des plaignants.

Maxime Bernier, que l'on voit à Edmonton le 11 septembre 2021, avait assisté à l'audience en Cour fédérale à Ottawa. Photo : Radio-Canada / François Joly

La décision de la juge Gagné est tombée in extremis le 20 octobre dernier, puisque le recours constitutionnel des plaignants devait être entendu lundi prochain à Ottawa sur une période de 5 jours.

La Cour fédérale explique ce retard par le fait qu'elle a dû traduire les raisons de la magistrate avant de les rendre publiques, d'où le délai entre la décision de rejeter la requête des plaignants et d'en expliquer le raisonnement.

Une cause caduque et théorique

La juge Gagné écrit donc que les plaignants ont obtenu toute la réparation qu’ils pouvaient demander et qu'un jugement déclaratoire au sujet du reste de leurs revendications ne leur serait d’aucune utilité.

Si l’existence de ces arrêtés d’urgence leur a causé un préjudice, ils devront intenter une action contre la Couronne et faire évaluer leurs droits respectifs à la lumière de tous les faits pertinents , souligne-t-elle.

La magistrate précise néanmoins que les arguments des plaignants ne sont pas suffisants pour justifier de consacrer davantage de ressources à cette cause.

La cause devait en principe être entendue à partir du 31 octobre 2022 à Ottawa. Photo : Radio-Canada / Marc Godbout

La Cour estime donc que les considérations d’économie des ressources judiciaires l’emportent sur l’intérêt public et sur l’incertitude du droit, allégués par les demandeurs , peut-on lire dans le jugement de 22 pages.

La juge ajoute que la demande de contrôle judiciaire des plaignants est théorique et qu'il n’existe aucun litige actuel, puisque l'obligation vaccinale a été abandonnée il y a plus de quatre mois.

La mesure était entrée en vigueur en septembre 2021 avant d'être retirée en juin 2022.

Il n'est plus nécessaire de se faire vacciner au Canada depuis le début de l'été pour prendre un vol intérieur. Photo : CBC / Laura Pedersen

La magistrate affirme par ailleurs que la jurisprudence est incertaine dans cette cause, puisque les demandes des plaignants ont été formulées dans le contexte exceptionnel de la pandémie de COVID-19.

Elle cite néanmoins une récente décision relativement semblable de la Cour supérieure du Québec qui a conclu que les arrêtés d’urgence ne portaient pas atteinte aux droits garantis par l’article 7 de la Charte et que, même si tel était le cas, la violation serait sauvegardée par l'article 1 puisqu’elle serait justifiée dans une société libre et démocratique .

L'article 1 de la Charte permet au gouvernement d'imposer légalement des limites raisonnables aux droits d'un individu, tandis que l'article 7 garantit le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne.

La Cour fédérale statue donc que l'obligation vaccinale n'a enfreint aucun droit des plaignants et que, même si cela avait été le cas, la violation était raisonnable et justifiée dans le contexte de la pandémie.

Réaction immédiate des plaignants

Les plaignants n'ont pas perdu de temps. Ils avaient déjà annoncé la semaine dernière qu'ils comptaient interjeter appel de la décision de la juge Gagné, parce que la cause mérite toujours, selon eux, d'être entendue sur le fond.

Ils soutenaient lors de l'audience en septembre que leurs droits constitutionnels avaient été enfreints durant neuf mois, même si les vaccins ne sont plus obligatoires pour sortir du pays en avion ou en train.

Le ministre fédéral des Transports, Omar Alghabra, au moment où il avait présenté sur le tarmac de l'aéroport Pearson la politique de vaccination obligatoire dans les transports aérien et ferroviaire. Photo : Radio-Canada

Les plaignants craignaient en outre que le gouvernement ne recycle ou ne révise la mesure restrictive dans un avenir proche ou n'exige une troisième dose de vaccin pour les voyageurs selon la saveur du virus du jour .

Dans un communiqué daté du 20 octobre, le Centre juridique pour les libertés constitutionnelles avait exprimé sa contrariété.

Nous sommes très déçus de cette décision de la Cour fédérale, parce que des millions de Canadiens non vaccinés attendaient de savoir si le gouvernement fédéral avait le droit légal de les empêcher de quitter leur pays , écrivait l'avocate Allison Pejovic.

Des panneaux de l'Agence de la santé publique du Canada à l'aéroport Trudeau de Montréal Photo : Radio-Canada / Maud Cucchi

Me Pejovic ajoutait que la vaccination obligatoire dans les transports représente l'une des violations les plus flagrantes des droits des Canadiens dans l'histoire du Canada et que l'annulation du recours avant qu'il ne soit entendu était une grave injustice .

Dans un autre communiqué, Shaun Rickard et Karl Harrison, qui poursuivaient également le gouvernement fédéral pour des dédommagements, écrivaient, le même jour, que la juge Gagné a tout simplement refusé d'entendre la cause et d'examiner les preuves qui lui avaient été soumises .