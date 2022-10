Le FabLab Onaki de Gatineau : à la fois carrefour et levier vers un avenir épanouissant

Le premier FabLab autochtone au Canada a pris naissance au Centre d’Innovation des Premiers Peuples (CIPP) à Gatineau qui célèbre cette année son 10e anniversaire. Ce lieu de création attire tout spécialement les jeunes Autochtones issus de diverses Nations et provenant de différentes communautés, bien au-delà des frontières de l’Outaouais.

Le CIPP offre la possibilité d’explorer de multiples avenues de création et de fabrication grâce à la mise en place d'un laboratoire de fabrication numérique de haute technologie, communément appelé FabLab. Le programme déploie une formation d’une durée de 15 semaines offerte dans ses locaux, à Gatineau, depuis 2018.

C’est là que les jeunes des Premières Nations utilisent cette technologie du 21e siècle qu’ils marient avec les valeurs ancestrales autochtones afin de créer des œuvres rattachés au mode de vie issu du territoire.

Transmettre la culture et l’identité autochtone

Les participants aiment créer des objets qui rappellent leurs ancêtres. Des objets tels que le tambour traditionnel, la tortue qui représente notamment la Terre-mère ou encore l’inukshuk bâtit en pierre qui guidait entre autres les chasseurs nomades vers la nourriture.

Les étudiants peuvent également créer des pièces de vêtements dont les régalias qui servent aux jeunes danseurs et danseuses traditionnels du pays.

Cristal Penosway est une jeune anishinabeg originaire de Kitcisakik, une communauté située dans la réserve faunique La Vérendrye, au sud-est de Val-d'Or au Québec. Elle indique que le FabLab Onaki lui a permis de développer ses compétences à la fois artistiques et culturelles.

Je n'ai pas complété mes études secondaires et mon cours de FabLab Onaki est une belle ouverture pour moi , affirme la jeune adepte de cette technologie.

Il n'y a pas d'écoles secondaires à Kitcisakik et étudier à Val-d’Or exige trois heures d’autobus par jour, simplement pour assister aux cours.

Cristal Penosway Photo : Radio-Canada / Maria-Louise Nanipou

« Je pense que le FabLab Onaki apporterait de la fierté dans ma communauté, car il ouvre des chemins pour se reconnecter avec notre culture, nos connaissances et les études aussi. » — Une citation de Cristal Penosway, étudiante et stagiaire au FabLab Onaki originaire de Kitcisakik

Aujourd’hui, le programme Onaki continue d’inspirer cette jeune fille anicinape. Je vois différemment ma route. Au départ, j’ignorais le chemin, ce que je voulais réaliser, je n’étais plus certaine , souligne-t-elle.

Cristal Penosway aimerait désormais enseigner aux plus jeunes et aux générations qui vont suivre. Nous avons besoin de modèles , affirme-t-elle. Ce sont les professeurs et les constructeurs qui nous inspirent actuellement et ce n’est pas suffisant.

Elle veut désormais élargir le cercle et apporter quelque chose de nouveau, être une inspiration pour les jeunes Autochtones.

Susciter l’espoir et nourrir l’identité

Crystal Penosway, qui est devenue stagiaire, une autre étape de la formation, a déjà gagné une partie de son pari.

Deux jeunes femmes de sa communauté, Mya Papatie et Shayann Papatie, ont décidé d’entamer la formation FabLab Onaki à Gatineau dans le but, chacune, de se reconnecter aux études grâce à une activité où elles se reconnaissent.

Les deux nouvelles recrues font valoir que cette formation nourrit leur identité et leur espoir. Lorsqu’elles ont entendu le nom de Cristal Penosway, elles ont réagi en cœur.

« C’est Cristal qui nous a guidé ici. C’est elle qui nous a encouragé! », ont-elles lancé en harmonie.

Mya Papatie et Shayann Papatie Photo : Radio-Canada / Michel Aspirot

Toutes deux voient l'opportunité d’apprendre à créer des objets à l'image de leur culture. Elles viennent aussi chercher une reconnaissance et veulent obtenir davantage que ce que leur communauté d’origine peut leur offrir pour le moment, soit une formation dans la fierté.

Cela m’a beaucoup intéressée, car je voulais sortir de la communauté. Apprendre autre chose et faire autre chose , affirme avec force la nouvelle étudiante Shayann Papatie. Je suis ici et je ne le regrette pas.

Dans la communauté anicinape de Kitcisakik, l'électricité et l’eau potable ne sont accessibles que par l'utilisation de génératrices et d’un bloc sanitaire communautaire.

J'habite dans une petite communauté et je n'ai pas de vie là-bas. et il y a la consommation, je veux m’éloigner et apprendre des connaissances , souligne Mya Papatie.

Une reconnaissance collective au profit des jeunes autochtones

Viviane Michel, originaire de Uashat mak Mani-Utenam et ex-présidente de Femmes autochtones du Québec (FAQ), a joint l’équipe et s’inscrit au cœur des relations avec les Autochtones.

Nommée directrice, elle souhaite établir des contacts à la fois auprès des Premières Nations, des responsables des communautés et des organisations autochtones.

Fidèle à elle-même, elle décrit ses fonctions dans sa langue Innu :

Je crée des liens avec les communautés et je le fais aussi parce les jeunes ne connaissent pas leurs talents ainsi que leurs rôles , affirme la directrice des relations avec les Autochtones du CIPP .

« Intégrer une formation FabLab Onaki dans les communautés, c'est en fait intégrer de la fierté et des solutions. » — Une citation de Vivianne Michel, directrice des relations avec les autochtones au CIPP et ex-présidente de FAQ

Nous voulons également offrir de la formation mobile afin d’apporter directement la formation au cœur des communautés , rappelle la nouvelle directrice des relations avec les autochtones.

La présidente de Femmes autochtones du Québec, Viviane Michel, la directrice générale de la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL), Marjolaine Siouï, et le chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, Ghislain Picard. Photo : Radio-Canada / Cathy Senay

Des objectifs à poursuivre

La reconnaissance des chefs de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador (APNQL) est un atout également pour le financement dédié au FabLab Onaki. Et Pour l'atteinte de ces objectifs, nous nous sommes rendus à l'Assemblée des Premières Nations (APNQL) afin de partager ce projet novateur , explique l'ex-présidente de FAQ .

Viviane Michel a déjà réalisé ce type de démarche lors de sa présidence à la FAQ . «Ce lien vivant avec les chefs et les communautés m'habite, je m’y reconnais et nous nous sentons tous utiles au CIPP », se plaît-elle à rappeler.