Les familles des Broncos de Humboldt redoutent un allègement des règles de conduite

Dans une lettre au gouvernement de la Saskatchewan datée de mercredi, 24 des familles disent s'opposer à la possibilité que la province supprime la nécessité d'un permis de conduire de classe 5 avant d'obtenir un permis de conduire commercial de classe 1.

Le conducteur du camion qui a causé cet horrible accident était manifestement sous-qualifié pour conduire le semi-remorque. Il fait partie du nombre croissant de conducteurs non qualifiés et non formés qui sont à l'origine d'accidents causant des décès et des blessures sur les routes et les autoroutes de la Saskatchewan , écrivent des auteurs de la lettre, Celeste Leray-Leicht et Kurt Leicht, dont le fils, Jacob, est mort dans l'accident.

L'accident qui a fait 16 morts et 13 blessé est survenu lorsqu'un autocar transportant l'équipe de hockey junior est entré en collision avec un camion à une intersection rurale le 6 avril 2018.

L'idée de modifier les qualifications de conduite pour permettre aux nouveaux conducteurs d'obtenir plus facilement un permis de conduire de classe 1 est odieuse et contraire à l'intérêt de nos familles ou de toute personne qui empruntent les routes et les autoroutes canadiennes , ajoutent les auteurs de la lettre.

La lettre indique que le gouvernement du Parti saskatchewanais a promis d'apporter des changements pour offrir la possibilité de faire reconnaître les titres professionnels étrangers.

Messieurs les ministres, il y a toujours eu une pénurie de conducteurs. Nos proches ne doivent pas être sacrifiés. Les vôtres non plus , écrivent les membres des 24 familles.

Des bruits de bottes

Aucune mention de changements potentiels n'a été faite dans le discours du Trône de mercredi en Saskatchewan.

Le gouvernement de la Saskatchewan n'a pas non plus immédiatement fourni de réponse jeudi.

Un collectif d'entreprises de transport routier de la Saskatchewan a fait part au ministre de l'Immigration et de la Formation professionnelle de la province de ses préoccupations concernant la pénurie de chauffeurs et la difficulté d'obtenir un permis.

Nous avons vraiment besoin de chauffeurs en ce moment , a déclaré Amandeep Gill, de Gobinds Trans Logistics, dans un média de Regina au début du mois.

Nous sommes presque quatre ou cinq entreprises assises ici en ce moment et nous avons toujours ce problème.

Sur son site web, la Société d’assurances de la Saskatchewan (SGI), indique qu'il existe des accords de réciprocité avec 17 autres pays qui reconnaissent mutuellement leurs permis de classe 5.

Les chauffeurs qui ne sont pas originaires de l'un de ces pays doivent commencer comme nouveau conducteur, précise la SGI .

Toby Boulet, dont le fils Logan figure parmi les victimes, estime que des exigences strictes sont nécessaires.

Ces exigences strictes peuvent sembler pénibles pour certains, mais les familles de la tragédie des Broncos de Humboldt pensent qu'elles sont nécessaires pour que les routes restent aussi sûres que possible , dit Toby Boulet dans un courriel.

Nous savons par expérience que personne ne souhaite qu'un de ses proches soit tué dans un accident de la route.

Michelle Straschnitzki, dont le fils Ryan est paralysé à partir de la poitrine depuis l'accident, dit que la perspective d'un changement de règles la terrifie. Mais cela va plus loin.