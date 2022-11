La microbiologie au service des microbrasseries

Cet établissement se trouve au Bas-Saint-Laurent, plus précisément à La Pocatière.

La microbrasserie Ras L'Bock fait d'ailleurs partie du tiers des 315 microbrasseries québécoises à utiliser les levures produites localement par Le Labo - Solutions Brassicoles.

« C'est la levure, ultimement, qui fait la bière. » — Une citation de Alexandre Caron, copropriétaire de la brasserie Ras L'Bock

Une dizaine de microbrasseries de l'Est-du-Québec utilisent les ferments liquides du Labo - Solutions Brassicoles. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Toutes les bières Ras L'Bock ont une levure qui a été produite à La Pocatière , précise Alexandre Caron, copropriétaire de la brasserie Ras L'Bock.

Il n'y a pas des tonnes d'ingrédients pour la fabrication de la bière, il y en a quatre : l'eau, la levure, le houblon et le malt. Nous, chez Ras L'Bock, on essaie de plus en plus de s'approvisionner le plus proche possible , souligne-t-il.

Alexandre Caron, copropriétaire de la brasserie Ras L' Bock Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

La production de levures se trouve à mi-chemin entre la transformation alimentaire et l'industrie pharmaceutique.

La levure est un champignon unicellulaire qui se multiplie par bourgeonnement. On en trouve partout dans la nature , explique la responsable de laboratoire du Labo - Solutions Brassicoles, Myriam Ladrie.

Les levures sont invisibles à l'œil nu  (Nouvelle fenêtre) . En vivant, en se reproduisant et en mourant, ces champignons microscopiques contribuent à créer le pain, la bière et le vin, entre autres. Les levures, dont le cycle de vie consiste à manger des sucres et à expulser du gaz carbonique, sont exploitées par les êtres humains depuis des millénaires.

Cet ingrédient utilisé par les microbrasseries demande un niveau de pureté très élevé. Le laboratoire pocatois doit ainsi se doter de méthodes de contrôle de qualité hors pair.

Certaines souches de levures du Labo - Solutions Brassicoles sont tirées de l'eau d'érable du Québec. Photo : Radio-Canada / Jennifer Boudreau

L'entreprise compte une soixantaine de souches différentes de levures conservées dans un congélateur capable de produire des températures extrêmes de -80 degrés Celsius.

Ces souches viennent des quatre coins du monde, mais notamment du Québec. Certaines souches sont extraites de l'eau d'érable.

« C'est assez pour produire 250 000 litres de bière. » — Une citation de Louis-Philippe Simard, directeur des opérations, Le Labo - Solutions Brassicoles

Les responsables du laboratoire doivent s'assurer de la pureté des ferments liquides grâce à des équipements de haute technologie. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

On prend une petite quantité de levure qu'on garde dans un congélateur qui est très, très, très, très froid. On lui donne un peu de milieu de culture, un liquide qui peut ressembler à de la bière , explique Louis-Philippe Simard, le directeur des opérations du laboratoire.

On la laisse pousser là-dedans et on lui donne beaucoup d'oxygène. Cet oxygène-là et ces nutriments-là lui permettent de se diviser. On part avec quelques centaines de particules de levure et ce n'est pas long qu'on en a des millions. On les laisse pousser jusqu'à ce qu'on en ait des milliards, qui vont faire une espèce de crème blanche , détaille-t-il.

Le Labo - Solutions Brassicoles offre des produits vivants purs aux entreprises brassicoles pour qu'elles puissent effectuer leur fermentation alcoolique. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Les ferments liquides sont par la suite vendus aux microbrasseries du Québec afin qu'elles puissent effectuer leur fermentation alcoolique.

Les entreprises brassicoles choisissent les levures en fonction des sortes de bière qu'elles veulent concocter.

Si elles veulent faire une IPA ou une bière plus américaine, elles vont prendre une souche qui va être plus neutre, qui va bien résister à l'alcool , explique Louis-Philippe Simard.

L'usine de la microbrasserie Ras L'Bock située à La Pocatière Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Chez Ras L'Bock, on a une bonne variété de produits. On a des levures allemandes, des IPA, des styles plus traditionnels. Ils ont [Le Labo - Solutions Brassicoles] plusieurs choix, plusieurs types de levures. Ils n'arrêtent pas d'en ajouter au catalogue , se réjouit Alexandre Caron, de la microbrasserie Ras L'Bock.

« Nous autres, ce qu'on aime dans la microbrasserie, c'est d'avoir le plus de choix d'ingrédients possible pour pouvoir expérimenter le plus possible. » — Une citation de Alexandre Caron, copropriétaire de la microbrasserie Ras L'Bock

Le Labo - Solutions Brassicoles peine à répondre à la demande des microbrasseries, qui sont de plus en plus nombreuses. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Pour Alexandre Caron, ce partenariat lui permet d'offrir des produits de qualité en plus de raccourcir les délais de production.

Beaucoup de microbrasseries au Québec achetaient leurs levures aux États-Unis avant, par exemple, au Colorado et sur la côte ouest. Ça prenait trois ou quatre jours à arriver ici, à La Pocatière , dit-il.

« Plus tu es loin, plus ça prend de temps, et le temps pour la levure, c'est vraiment important, puisqu'elle se dégrade rapidement. » — Une citation de Alexandre Caron, copropriétaire de la brasserie Ras L'Bock

Les ferments liquides produits chez Le Labo - Solutions Brassicoles sont si populaires que l'entreprise pocatoise peine à répondre à la demande des microbrasseries, qui sont de plus en plus nombreuses.

Le laboratoire travaille d'ailleurs à un projet d'agrandissement évalué à plus d'un million de dollars afin de quintupler sa production de levures. L'entreprise espère exporter ses levures ailleurs au Canada.

Ses nouveaux équipements devraient entrer en fonction d'ici la fin de l'année 2022.