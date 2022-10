Milk & Bone reprend le pouvoir sur Chrysalism, son 3e album

Le duo montréalais Milk & Bone a lancé vendredi son troisième album, Chrysalism, une traversée pop qui fait le bilan d’une période difficile, marquée par une rupture pour Laurence Lafond-Beaulne et une dépression pour Camille Poliquin, et du sentiment de renaissance qui a suivi.

Le titre de l’album, Chrysalism, est un néologisme anglais qui désigne ce sentiment de tranquillité unique que l’on peut éprouver lorsqu'on est à l'intérieur durant un orage, la pluie s’abattant sur les carreaux alors qu’on est emmitouflé dans le salon.

Pour nous, il y avait tellement d’images qui fonctionnaient avec ça, explique Camille Poliquin. On a écrit cet album-là en temps de pandémie, donc on était obligées d’être à l’intérieur, alors qu’il y a plein d’affaires qui se passaient dehors, mais l’image fonctionne aussi avec notre safe space intérieur.

Chrysalism est également dérivé du mot chrysalid ou chrysalide, qui désigne le stade de développement intermédiaire entre la chenille et le papillon, alors que l’insecte en devenir est encore protégé par un cocon. Pour nous il y avait cette question de développement personnel qui entrait en ligne de compte aussi , ajoute Camille.

Les tripes sur la table

La création de ce troisième opus a coïncidé avec une période de grande transformation pour les deux amies, qui sont récemment entrées dans la trentaine. Camille Poliquin est passée par une période de dépression en 2019, qu’elle aborde dans la chanson 20MGs, qui semble faire référence à la posologie de 20 mg généralement prescrite pour un traitement avec médicaments antidépresseurs.

L’écriture de l’album est arrivée au moment où j’avais assez de perspective et assez de distance avec ça; finalement, je pouvais mettre des mots sur ce que je vivais. Je pense que ça va résonner avec d’autres qui ont vécu la même chose , explique-t-elle.

Laurence Lafond-Beaulne, elle, se remettait de la fin douloureuse d’une longue relation amoureuse lorsqu’elle a commencé à composer. Elle affirme que le fait de se perdre dans la création s’est avéré ultra thérapeutique pour elle. Il y a ça de beau de la création qui nous permet de vomir nos émotions si on veut , résume-t-elle.

De la manière dont on les fait, nos albums sont très intimes, on met vraiment nos tripes sur la table. Ce sont nos émotions dans leur forme la plus pure.

Reprendre le pouvoir

Après les grands remous suit souvent une période d’accalmie, où il devient possible de regarder son reflet sur l’eau. Les deux moitiés de Milk & Bone affirment qu’elles aiment ce qu’elles voient : des femmes plus en confiance, qui ont repris le pouvoir.

Je pense que les dernières années ont été assez difficiles, mais vraiment bénéfiques , explique Laurence. Cet album-là rassemble ces moments de grande vulnérabilité, de grandes déceptions et de tristesse, mais aussi cette prise de pouvoir et l’abandon des choses qui ne nous servent plus.

Plusieurs chansons de Chrysalism expriment ce désir d’émancipation, comme Movies, dans laquelle Camille se rebelle contre le fait de toujours s’adapter à l’autre. Je me suis rendue compte que je me faisais petite et accommodante pour quelqu’un qui ne me redonnait pas la même faveur. Est-ce que la peur de l’échec relationnel est plus important pour moi que mon propre bonheur?

Laurence Lafond-Beaulne souligne aussi le travail d’écriture impeccable de sa collègue sur Object of Fun, l’une de ses favorites de l’album. La chanson dénonce la manière dont la vision masculine dominante, ou male gaze, ignore les multiples facettes de la féminité.

Bourré d’harmonies vocales et de synthétiseurs, Chrysalism a été réalisé avec l'aide de Micah Jasper (ELIO, Rebecca Black, Slayyyter), un producteur basé à Los Angeles qui partage la sensibilité pop de Milk & Bone. Le duo sera sur la route à partir du mois de novembre pour présenter son album dans différentes villes du Québec et de l'Ontario. Il sera notamment de passage au Centre Phi à Montréal le 16 février 2023 et au Théâtre Petit Champlain à Québec le lendemain.

Ce texte a été écrit à partir d'une entrevue réalisée par Pénélope McQuade pour l'émission Pénélope. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté ou de concision.