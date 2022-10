Valérie Lévesque, l’instavidéaste québécoise qui colore vos matins

Je suis l’équivalent d’un bon café le matin, ou d’une boisson énergisante! lance la créatrice de contenu saguenéenne, qui est suivie par près de 45 000 personnes sur Facebook.

Tous les jours de la semaine, elle prépare ses enfants pour l’école, fait faire les besoins à son cochon miniature et à son chien, puis se rend dans son bureau, à la maison, pour diffuser en direct ses parties de jeux vidéo.

Sur l’écran : des jeux nichés à 11 $ dénichés sur Steam, ses préférés , mais aussi des titres comme Valorant, Animal Crossing et des jeux d’horreur... parfois même en réalité virtuelle.

Vers l’heure du dîner, elle ferme la caméra et nourrit ses enfants (qui mangent à la maison), puis elle répond à des courriels et fait de la gestion de communauté ainsi que du montage.

Quels sont les segments de son direct qui méritent d’aller sur TikTok et sur Facebook, ou encore en Reels sur Instagram? Qu’y a-t-il à préparer pour la diffusion de demain? Comment mettre en valeur les produits de telle ou telle entreprise pour un partenariat?

« On essaie de se convaincre qu’on fait du 8 à 4, mais le streaming [la diffusion en continu], ça nous suit jusque dans nos rêves. » — Une citation de Valérie Lévesque

C’est la vie inusitée que mène avec succès l’instavidéaste depuis 2019, la première Québécoise à devenir partenaire de la plateforme de diffusion Facebook Gaming. Seules cinq personnes ont réussi cet exploit au Québec jusqu’à maintenant.

Voici ce qu’il faut pour obtenir le statut de partenaire de Facebook Gaming : Avoir 3000 personnes abonnées engagées par mois, des internautes qui ont regardé pendant plus d’une minute un contenu, l’ont aimé et l’ont commenté

Avoir reçu au moins 2000 $ en étoiles, des petits cadeaux ($) envoyés par les fans

De l’hygiène dentaire aux boîtes bento

La trajectoire de la créatrice de contenus n’était pas tout indiquée pour Valérie Lévesque, qui a aujourd'hui 34 ans. Avant de prendre son premier congé de maternité, en 2013, elle travaillait comme hygiéniste dentaire.

Des fois, quand tu as des enfants, ça réveille certaines choses. Je me suis demandé si c’était vraiment qui j’étais, hygiéniste dentaire. Et qui suis-je, finalement, en dehors de la travailleuse et de la mère? s’est-elle questionnée.

La réponse : une femme geek qui aime les animes, la culture populaire et la culture japonaise.

En 2015, la technophile a ouvert sa première page Facebook, puis a commencé à bloguer sans trop d’arrière-pensées . Son premier dada : les boîtes à lunch bento, ces petits repas compartimentés très populaires au Japon.

J’avais appris un peu la programmation avec Geocity vers mes 12 ans, où j'avais mon propre site, sur lequel je faisais tomber de la neige, se souvient-elle, nostalgique. Avec mon blogue culinaire, je voulais voir si j’étais encore capable de coder.

Les bentos de Valérie ont eu un tel succès qu’elle a même sorti un livre de recettes sur ce sujet, en plus d’avoir son émission sur MAtv au Saguenay. C’est de cette façon qu’elle a fait ses classes en gestion de communauté et en marketing de contenu, des domaines qui lui étaient inconnus jusque-là.

Elle s’est toutefois vite sentie dépassée quand elle s’est mise à recevoir de plus en plus de questions sur le plan nutritif et l’aspect zéro déchet des bentos.

« Moi, je voulais juste partager aux autres mes petits lunchs cutes. » — Une citation de Valérie Lévesque

Après avoir abandonné les boîtes bento vers 2017 pour ces raisons, Valérie Lévesque s’est encore questionnée sur ce qu'elle souhaitait vraiment faire dans la vie. C’est là qu’elle s’est tournée vers les jeux vidéo, elle qui rêvait depuis un bon moment de commencer à faire des diffusions en direct.

C’était quand même moi, la fille qui allait à minuit faire la file d’attente pour mettre la main sur le prochain jeu Diablo, même si je travaillais chez le dentiste le lendemain! dit-elle en s'esclaffant.

Ne pas mettre ses œufs dans le même panier

Quoique Valérie se dise sur son X , les derniers mois n’ont pas été sans embûches pour elle. Elle s’est heurtée aux instabilités de sa plateforme de diffusion de prédilection, Facebook Gaming, qui accumule les bogues depuis quelque temps.

Je passais parfois mes séances en direct à prendre les commentaires sur les bogues de la plateforme et à les rapporter à Facebook , mentionne-t-elle.

En juin, bien que la plateforme lui ait apporté beaucoup pour ce qui est de la notoriété, Valérie Lévesque en a eu assez : elle a pris la décision de recommencer à neuf et de faire migrer sa communauté vers un site plus stable, Twitch, sur lequel elle ne comptait que 300 personnes abonnées.

« Ça a été un choix très désavantageux financièrement [de migrer de Facebook Gaming à Twitch], car le site gruge 50 % de mes revenus, et comme je n’avais plus une communauté aussi grande, j’ai perdu toutes mes commandites. » — Une citation de Valérie Lévesque

Quatre mois plus tard, son compte est suivi par plus de 2400 personnes; encore loin des 45 000 fans qu’elle a sur Facebook… Toutefois, elle reste persuadée d’avoir pris la bonne décision pour sa communauté, qui peut de nouveau profiter de ses diffusions… sans bogues.

Le changement de plateforme vers Twitch ajoute de nouvelles possibilités pour l'instavidéaste, dont l'option «Just Chatting» (discussions). Elle aimerait par exemple sortir un peu des jeux vidéo et montrer à ses fans ses huit poules, son cochon miniature et son chien. Photo : Valérie Lévesque

Après tout, Valérie Lévesque fait ce métier avant tout pour ses fans, des personnes de 25 à 40 ans, selon ses estimations.

Quand j’étais jeune, j’ai vécu beaucoup d’intimidation. C’était moi qui jouais à The Legend of Zelda: Ocarina of Time et qui apportait le livret du jeu à l’école. Je n’avais pas d’amis qui avaient cette passion , raconte-t-elle.

« Il y a beaucoup de gens qui se sont rencontrés grâce à ma communauté et qui ont commencé à se voir dans la vraie vie pour jouer ensemble. J’ai l’impression de donner un endroit pour que ces gens-là puissent se trouver. » — Une citation de Valérie Lévesque