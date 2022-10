Réfection du pont-tunnel : le transport en commun devra faire ses preuves

« J'envisageais déjà le stress et toute la cohue sur le plan des transports, donc je préférais m'habituer dès le mois de juillet avec les lignes d'autobus et tout ça. »

Le jeune père de famille réside à Boucherville et travaille à l'Hôpital en santé mentale Rivière-des-Prairies, dans le nord-est de Montréal. Matin et soir, il doit prendre deux autobus pour se rendre à bon port. Nous avons fait le trajet avec lui mardi après-midi.

À 15 h 52, il quitte le travail et marche pendant quelques minutes pour se rendre à un arrêt d'autobus à côté du Cégep Marie-Victorin. L'autobus arrive rapidement et nous montons. Direction : le terminus Radisson, situé à côté de la Place Versailles.

Nous arrivons à 16 h 17. Il faut attendre une vingtaine de minutes pour grimper à bord de la navette qui nous amènera sur la Rive-Sud. L'autobus 61 du Réseau de transport de Longueuil arrive à 16 h 42.

Francis Desjardins à bord d'une des navettes mises en place pour les travaux de réfection dans le pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine Photo : Radio-Canada / Olivier Bachand

La navette qu'il emprunte roule sur des voies réservées pendant la majorité du trajet. Ces voies s'arrêtent à l'intérieur du pont-tunnel, puis reprennent une fois la traversée terminée.

À 17 h 11, nous descendons de l'autobus. Nous sommes arrivés à destination, à l'angle des boulevards de Mortagne et de Montarville à Boucherville. Francis Desjardins pourra regagner son domicile après quelques minutes de marche.

« Ça me prenait 25 minutes de voiture matin et soir. Maintenant, en autobus, ça me prend 1 heure 15, 1 h 20, selon la circulation. » — Une citation de Francis Desjardins, résident de Boucherville

Un collègue, parti seul en voiture du terminus Radisson en même temps que la navette, est quant à lui arrivé sur place quelques minutes avant l'autobus. Ce jour-là, l'automobile a battu l'autobus, malgré le circuit de voies réservées.

Je trouve que je ne gagne pas vraiment , dit Francis Desjardins. Son passage de l'auto vers les transports en commun a pratiquement triplé la durée de ses déplacements. Ça donne une surcharge à ma femme sur le plan de la conciliation travail-famille , explique-t-il.

En contrepartie, il évite le stress causé par les bouchons de circulation. Ça me donne du temps de repos puis du temps de qualité dans l'autobus étant donné que je ne conduis pas. Je peux lire, écouter de la musique, être plus disponible en arrivant à la maison et au travail.

L'autobus réussira-t-il à séduire les automobilistes?

Sera-t-il plus avantageux de prendre le transport en commun à compter de la semaine prochaine, alors que trois des six voies du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine seront fermées?

C'est la question que se posent de nombreux automobilistes. Selon les autorités, 60 % d'entre eux devront changer leurs habitudes pour éviter que les travaux de réfection entraînent une congestion cauchemardesque.

Une grande partie d'entre eux devront donc se convertir aux transports en commun. Cinq navettes gratuites gérées par le RTL et exo ont été mises en place pour traverser le pont-tunnel à partir de Boucherville, Beloeil et Sainte-Julie.

Le directeur général du RTL , Michel Veilleux, croit que les avantages de l'autobus seront plus clairs une fois les travaux commencés dans le pont-tunnel. Il fait valoir que le temps de parcours des autobus entre le stationnement incitatif de Mortagne, à Boucherville, et le terminus Radisson, à Montréal, sera de 17 minutes grâce aux voies réservées qui ont été aménagées.

Le directeur général du Réseau de transport de Longueuil, Michel Veilleux, au stationnement incitatif de Mortagne Photo : Radio-Canada / Olivier Bachand

« Une chose est sûre, les temps de parcours vont toujours être beaucoup plus stables en transport en commun parce qu'en auto, la congestion est vraiment très variable. Ça peut vous prendre 30 minutes traverser, comme ça peut vous prendre 1 heure 30. » — Une citation de Michel Veilleux, directeur général du Réseau de transport de Longueuil

Pour le moment, les stationnements incitatifs qui ont été aménagés sont loin d'être remplis. Lors de notre passage mardi avant-midi, il y avait beaucoup plus de places libres que de véhicules garés dans les stationnements de Mortagne et Touraine, à Boucherville.

Michel Veilleux ne s'en formalise pas. Depuis qu'on a mis en place les lignes d'autobus en janvier dernier, on a triplé l'achalandage. Dans les stationnements, seulement en une semaine, on a doublé l'achalandage, alors c'est très encourageant, ça va dans le bon sens.

C'était pareil, dit-il, lors de l'ouverture des stationnements incitatifs situés dans le corridor de l'autoroute 10 à Brossard. On a fait même chose à la station Chevrier et à la station Panama. Ça a pris quelques mois avant que les gens voient les bénéfices des stationnements et les utilisent, mais aujourd'hui, c'est des stationnements qui sont pleins.

Le stationnement incitatif de Mortagne, à Boucherville Photo : Radio-Canada / Olivier Bachand

Dès que la congestion va s'accroître, les bénéfices de l'autobus vont augmenter, puis les gens vont le réaliser , croit le directeur général du RTL . Francis Desjardins l'espère aussi : Au fond, je me dis que plus nous serons nombreux à prendre l'autobus, moins il va y avoir de circulation, et là, ça va être plus facile de se rendre.