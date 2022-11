La clef pour comprendre une civilisation

« Il lui a fallu 14 ans pour élucider les principes de cette écriture. » — Une citation de Charles Tisseyre parlant de Jean-François Champollion

Au début du 19e siècle, l’Égypte des pharaons fascinait mais conservait la plupart de ses mystères.

On ne comprenait notamment toujours pas la signification de l’écriture qui ornait ses monuments et ses tombeaux.

Reportage dans lequel est raconté comment Jean-François Champollion a déchiffré les hiéroglyphes de l'Égypte antique. L'animateur Charles Tisseyre est le narrateur.

Le 21 novembre 1999, la réalisatrice Francine Charron et la journaliste Isabelle Montpetit proposent à l’émission Découverte, un reportage dans lequel elles expliquent comment on a découvert la clef pour comprendre les hiéroglyphes et l'Égypte des pharaons.

C’est pendant la campagne militaire menée par Napoléon Bonaparte en Égypte (1798-1801) que le premier élément permettant de décrypter l’écriture des anciens Égyptiens a été découvert.

En 1799, dans un village à l’embouchure du Nil appelé Rosette, l’équipe d’archéologues qui accompagne l’expédition militaire française trouve une stèle en granit.

Sur cette stèle est gravé un décret du pharaon Ptolémée V.

Celui-ci est copié à l’identique en trois langues : en grec, en démotique (la langue écrite des Égyptiens à l’époque de Ptolémée V) et en langue sacrée transcrite en hiéroglyphes.

Les trois versions, burinées sur ce qu’on appelle la pierre de Rosette, permettront en 1822 au scientifique et linguiste français Jean-François Champollion de traduire les hiéroglyphes.

Champollion a développé une intuition géniale.

Les hiéroglyphes sont fondamentalement des rébus : des dessins et des symboles dont la lecture phonétique révèle un mot.

En utilisant cette méthode, Champollion réussit à déchiffrer des hiéroglyphes qui désignent respectivement les pharaons Ramsès, Ptolémée, Thoutmôsis ainsi que la reine Cléopâtre.

Champollion vient de briser le secret de l’écriture de l’Égypte antique!

Au cours des années suivantes, il parcourt les sites archéologiques d’Égypte et sort de l’oubli une multitude d’éléments de l’histoire de la civilisation pharaonique.

La découverte de Jean-François Champollion ouvre la voie à ce qu’on appelle aujourd’hui la science de l’égyptologie.

Toutankhamon, vedette de l’Égypte antique

Le 4 novembre 1922, l’archéologue britannique Howard Carter annonce que son expédition a mis à jour la tombe inviolée d’un pharaon appelé Toutankhamon.

La richesse des artéfacts découverts stupéfie le monde. Le masque et le mobilier funéraire du jeune pharaon deviennent des symboles de l’Égypte antique.

En 1967, au musée parisien du Petit Palais s’ouvre une exposition qui présente les trésors de Toutankhamon.

La journaliste Martine de Barsy interviewe l'égyptologue Christiane Desroches Noblecourt à propos de l'exposition qui présente les trésors de Toutankhamon au Petit Palais de Paris.

Le 6 avril 1967, la journaliste Martine de Barsy interviewe pour l’émission Femme d’aujourd’hui l’égyptologue Christiane Desroches-Noblecourt.

Celle-ci agit en tant que conservatrice responsable de l’événement.

L’intérêt particulier de l’exposition, souligne la conservatrice, est qu’on peut y voir un mobilier funéraire royal presque complet.

Christiane Desroches-Noblecourt confirme à Martine de Barsy que Toutankhamon était un monarque peu important dans l’histoire du pays.

Le faste de son trésor ne peut alors que nous laisser songeurs, relève l'égyptologue.

C'est particulièrement vrai lorsqu'on pense à la possible splendeur des tombeaux de pharaons plus prestigieux, comme Ramsès II, qui, eux, ont été pillés.

Christiane Desroches-Noblecourt rejette par ailleurs les légendes de l’existence d’une malédiction entourant les fouilles qui ont mené à la découverte de la momie de Toutankhamon.

Les Égyptiens n’ont pas non plus percé le secret de l’atome ou des ondes radio, nous assure-t-elle.

En 1979, c’est au tour de la Galerie d’art de l’Ontario d’accueillir les merveilles du trésor de Toutankhamon.

Pour la petite histoire, cette exposition itinérante avait eu tant de succès que l’institution torontoise avait dû demeurer ouverte la nuit pour permettre aux visiteurs d’y accéder.

En 60 jours, le musée avait vu défiler 760 000 personnes dans ses salles.

Reportage du journaliste Jean-Yves Michaud sur l'exposition des trésors de Toutankhamon présentée à la Galerie d'art de l'Ontario à Toronto

Le reportage du journaliste Jean-Yves Michaud, présenté au Téléjournal le 31 octobre 1979, nous donne un aperçu des 55 objets exposés à Toronto.

Bernard Derome anime le Téléjournal.

La pièce maîtresse exposée est sans contredit le masque funéraire du défunt monarque composé de plus de 10 kilos d’or.

L’égyptologie continue de nous fasciner. D’autant plus que tous les secrets de la civilisation des pharaons ne sont pas encore connus ou découverts.