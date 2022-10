Le Gatinois Denis Bégin parmi les 25 fugitifs les plus recherchés au pays

Le Programme Bolo, une organisation indépendante créée en 2018 pour amplifier la diffusion des avis de recherche, a placé au 18e rang celui qui en était à sa troisième peine sous juridiction fédérale au moment de son évasion.

Les suspects en haut de la liste sont surtout recherchés pour meurtre. Denis Bégin s’est échappé d’un centre de détention, et les motifs pour expliquer son évasion ne sont pas très clairs. Il est donc difficile d’évaluer le danger qu’il représente pour la société , explique le directeur du programme, Maxime Langlois.

Denis Bégin, qui avait 58 ans au moment de son évasion, a été surnommé le tueur de l’Halloween puisqu’il avait tué Riccardo Jezzi, le 31 octobre 1993, à Montréal, à l’aide d’un coup de fusil de calibre 12.

Lorsque Bolo a déployé son premier palmarès en avril dernier, le nom de Denis Bégin n’y était pas. Pourquoi?

Notre top 25 était très concentré sur Toronto et sur l’Ontario, qui ont été nos premiers partenaires. C’était voulu. Notre première mise à jour visait à rétablir un équilibre en incluant davantage de dossiers des autres provinces , poursuit M. Langlois, à propos de celui dont le nom figure également parmi les huit criminels les plus recherchés au Québec.

« Denis Bégin, c’est quelqu’un qui doit être menotté le plus rapidement possible. »

Dans un document de la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC), dont Radio-Canada a obtenu copie, on peut y lire qu’en 2008, Denis Bégin a été qualifié de psychopathe à la suite d’une évaluation psychologique.

Vous vous êtes qualifié à l'échelle de psychopathie de Hare, ce qui représente un risque élevé, fréquent et rapide de récidive violente , est-il écrit. Cette étiquette lui a été retirée par un psychiatre en 2014 lors d’une autre évaluation.

Selon Maxime Langlois, l’organisme a contribué à une douzaine d’arrestations depuis sa création, un chiffre appelé à augmenter alors que le palmarès sera mis à jour périodiquement.

Aux yeux de l’ex-sous-commissaire adjoint à la Gendarmerie royale du Canada (GRC), Pierre-Yves Bourduas, Bolo peut s’avérer très utile pour les corps policiers qui collaborent avec le programme, dont la Sûreté du Québec (SQ), la Police provinciale de l’Ontario (PPO) et divers corps policiers municipaux.

Bolo est un outil additionnel dans la boîte à outils des forces de l’ordre. Il force l’attention du public sur des criminels notoires tout en offrant des récompenses [financières] , détaille celui qui a pris sa retraite de la GRC en 2008.

Ces récompenses financières proviennent des coffres de la Fondation Stéphan Crétier, qui porte le nom du fondateur et PDG de GardaWorld. Le dirigeant de la multinationale finance, à titre personnel, toutes les opérations du Programme Bolo.

Comment Bolo classe les suspects?

Le programme a mis sur pied un comité réunissant des enquêteurs spécialisés, provenant de cinq corps policiers différents.