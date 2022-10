Pleins feux sur les primeurs et la programmation locale du WIFF

Les cinéphiles de la région ainsi que les amateurs d’histoires locales et d’architecture auront l’occasion de voir en primeur mondiale samedi le documentaire à propos d’un bâtiment incontournable de la ville de Windsor, le Manoir Willistead. Une bâtisse indétachable de l’histoire du quartier Walkerville, au sein duquel il trône. L’unique présentation de Walkerville’s Willistead manor a lieu en soirée, à 19 h 10 à la salle Pentastar du Théâtre capitol.

Mike Evans, un des artisans de la région qui a participé activement à la fabrication du film, et qui présente également le film A year in the forest en tant que réalisateur pendant la semaine, est très enthousiaste quant au film. Il a entre autre fait la recherche d’archives photographiques de l’autre côté de la frontière .

Mike Evans n’en est pas à ses débuts au festival, présent au dernier festival en présentiel, en 2019, avec le film Finding feather hat guy, un personnage, sorte de célébrité locale, qui n’a pas passé inaperçu dans le paysage de Windsor au fil des années.

Car c’est l’un des principaux mandats du festival que de mettre de l’avant les talents d’ici, rappelle Vincent Georgie, le directeur et chef de la programmation du festival.

« C’est un festival d’ampleur national avec une riche programmation locale. (..) On travaille sur ce festival la 12 mois à l’année, il y a beaucoup d’effort la dedans » — Une citation de Vincent Georgie, le directeur et chef de la programmation du WIFF

Le long métrage de Mike Evans A year in the forest qui en sera également à sa grande première, est un film construit petit à petit à la suite d’escapade photographique et sonore dans la nature des environs et qui en rapporte la richesse faunique des alentours, entre oiseaux et insectes.

« C’était une année épique à photographier, et je me suis finalement mis à filmer de saison en saison. (...) C’est le résultat de cette année-là que l’on voit dans le film. » — Une citation de Mike Evans, réalisateur

En terme de programmation local, la programmation du WIFF mise aussi sur la diffusion des courts-métrages des artisans de la région avec trois séances de projection pendant le festival.

Et cette année, des courts-métrages il y en a plus qu’à l'habitude , dit Vincent Georgie. La prochaine soirée a lieu mercredi 2 novembre au Capitole ainsi que samedi 5 novembre.

La jeune actrice originaire de Windsor River Price-Maenpaa sera présente au festival pour la présentation du film North of Normal, présenté au TIFF le mois dernier, et qui est en liste pour le prix du film canadien du WIFF . Les deux représentations du film ont lieu ce samedi 29 octobre en début d’après-midi à la salle Pentastar du Théâtre Capitole.

Première canadienne du film Boblo boats : A detroit ferry tale

Le documentaire Boblo Boats : A detroit ferry tale revient sur les beaux jours et la belle époque des traversiers qui permettait aux résidents des deux rives, canadienne et américaine, des escapades de quelques heures sur l’île Boblo, un parc d’amusement sur la rivière Détroit. Des souvenirs qui restent fort vivant chez les citoyens d’ici, à propos de ce parc fermé en 1993.

Boblo Boats risque d’attirer beaucoup de spectateurs, souligne Vincent Georgie. Le directeur du festival et chef de la programmation souligne que traditionnellement 25 % de la programmation du WIFF est consacrée aux documentaires, et que cette année, c’est même un petit peu plus .

Le film sera présenté à trois reprises à la salle Pentastar du Théâtre Capitole pendant le festival. Le dimanche 30 octobre à 15 h 40, le mardi 1er novembre à 17 h 30 et le dimanche 6 novembre à 11 h 05.