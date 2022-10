La saison touristique s’allonge aux îles de la Madeleine

Quelque 73 600 personnes ont visité l'archipel cette année, soit presque 10 000 personnes de plus qu'en 2019, qui était déjà une année record.

Le directeur général de Tourisme Îles-de-la-Madeleine, Michel Bonato, relève qu’il s’agit d’une hausse totale de 21 % comparativement à la saison précédente.

M. Bonato explique en partie l’augmentation de l’achalandage durant les mois hors saison par la politique de réservation mise en place il y a deux ans à bord du traversier de la CTMA en juillet et en août. Puisque le bateau était moins accessible, les touristes se sont tournés vers d’autres périodes de l'année ou d’autres moyens de transport pour visiter l'archipel.

Environ 30 000 touristes se sont rendus aux Îles en avion, ce qui a provoqué une hausse de 140 % du trafic aérien.

Ces arrivées représentent 40 % des entrées dans l'archipel, alors qu'en 2019, cette proportion était de 20 %.

C’est toutefois en septembre que le transport aérien se démarque le plus, avec 50 % des entrées touristiques.

Le responsable de Tourisme Îles-de-la-Madeleine rapporte qu'en septembre, 50 % des vacanciers sont arrivés par avion plutôt que par traversier. (Archives) Photo : Tourisme Îles de la Madeleine

Billets d'avion à 500 $

Michel Bonato estime que le programme de billets d’avion à 500 $ pour les destinations régionales a été mis en place un peu trop tard pour avoir un véritable impact sur la saison estivale. D’autant plus, dit-il, que les gens réservent leur voyage aux Îles de six mois à un an avant leur séjour.

Par contre, cela a eu de l’effet en septembre, observe le responsable de Tourisme Îles-de-la-Madeleine. Cette expérience s’avère intéressante dans un contexte où les Îles cherchent à obtenir un équilibre entre tourisme, activités des résidents et intégrité du territoire.

Un avion du transporteur aérien Pascan est sur le tarmac de l'aéroport des îles de la Madeleine. (Archives) Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Dans cette perspective, le développement du tourisme passe par l’allongement des saisons et l’offre d’activités hors saison. On voit un peu une combinaison de tarification et d’expériences qui pourrait être très intéressante pour les prochaines années , commente M. Bonato.

Pour lui, le transport par avion demeure une option essentielle. On a besoin d’un peu d’amour à l’aéroport et aussi d'une liaison aérienne plus fiable et plus solide. On a eu beaucoup de vols annulés.

Le directeur de Tourisme Îles-de-la-Madeleine recommande aux visiteurs des Îles de réserver leur transport ainsi que leur hébergement lorsqu’ils planifient leur séjour.

Les touristes qui visitent les Îles y demeurent en moyenne 10 nuitées. Il s'agit de la plus longue durée de séjour parmi les destinations touristiques du Québec.