Jerry Lee Lewis, pionnier du rock’n’roll, est mort à 87 ans

Associé pour l'éternité à la chanson Great Balls of Fire et réputé pour sa forte présence sur scène ainsi que son style dynamique au piano, la légende du rock originaire de Louisiane est morte de causes naturelles, selon ce qu'a précisé la même source.

Il est prêt à partir , aurait dit son épouse Judith peu avant sa mort, selon un communiqué.

À la fois ami et rival d'Elvis Presley, Jerry Lee Lewis avait influencé toute une génération de musiciens, comme Bruce Springsteen, qui disait à son propos en 1995 : Il ne joue pas du rock'n'roll, il est le rock'n'roll .

Il était aussi connu pour ses succès musicaux que pour les drames et scandales qui ont jalonné son existence.

Il y avait le rockabilly, il y avait Elvis, mais le vrai rock'n'roll n'existait pas avant que Jerry Lee Lewis n'entre en scène , déclarait l'homme aux boucles blondes, qui parlait ainsi de lui-même à son biographe avec son fort accent du Sud.

Quand on pensera à moi, j'aimerais que ce ne soit ni pour mes femmes, même si j'en ai eu quelques-unes, ni pour les villas que j'ai possédées et l'argent que j'ai eu ou dépensé. J'aimerais que l'on se souvienne de moi simplement pour ma musique , disait-il. Pur interprète, il n'écrivait pas ses chansons.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Membre du Million Dollar Quartet

Né le 29 septembre 1935 dans une famille pauvre à Ferriday, en Louisiane, Jerry Lee Lewis a découvert le piano à 9 ans et ses parents ont hypothéqué la ferme familiale pour payer son instrument.

Élevé dans une famille pentecôtiste, il est envoyé dans un établissement chrétien au Texas pour devenir pasteur, mais se fait renvoyer, selon lui pour avoir joué My God Is Real à la sauce boogie-woogie , un genre musical qu'il maîtrise déjà avec brio.

En 1956, il est parti pour Memphis, au Tennessee, la Mecque de la nouvelle musique américaine, et a été l'un des premiers artistes à signer un contrat avec la célèbre maison de disques Sun Records.

Sa rencontre, cette même année, avec Elvis Presley, Johnny Cash et Carl Perkins a mené à une séance d'enregistrement mythique, connue sous le nom de Million Dollar Quartet ( Le quatuor à 1 million de dollars ).

En 1957, son premier titre, Whole Lotta Shakin' Goin' On, portait déjà la marque de son style échevelé.

Alors que le rock était encore balbutiant, la foule s'est pressée pour le voir marteler férocement le clavier de ses doigts, coudes ou pieds, ses cheveux se balançant furieusement sur le rythme effréné pendant qu'il envoyait valser son tabouret dans un pas de danse sauvage.

Si je vais en enfer, j'irai en jouant du piano , aimait dire cet éternel rebelle, provocateur jusqu'à mettre le feu à son piano à la fin d'un concert, renforçant ainsi sa réputation de mauvais garçon du rock.

Jerry Lee Lewis n'hésitait pas à mettre ses pieds sur le piano quand il était sur scène, comme lors ce concert en France en 1987. Photo : afp via getty images / FRANK PERRY

Great Balls of Fire, son titre emblématique

Quelques mois plus tard, Great Balls of Fire, qui sera aussi le titre d'un film sur sa vie en 1989, le propulse au sommet des ventes et fait de lui l'une des vedettes les plus adulées du moment.

En 1958, un scandale a éclaté quand la presse a découvert que sa troisième épouse, Myra Gale Brown, était sa cousine germaine âgée de 13 ans au moment de leur mariage. Les radios américaines ont alors décidé de boycotter le chanteur, qui a connu une disgrâce pendant une demi-douzaine d'années avant de refaire surface en abandonnant le rock pour la musique country.

Fantasque et parfois violent, l'artiste a connu de sérieux ennuis de santé et autant de démêlés avec la police en raison de sa consommation d'alcool et de drogue.

Les deux décennies qui suivent sont marquées par son divorce avec Myra et les morts brutales de ses fils de 3 ans (noyade) et de 19 ans (accident de voiture). Sa quatrième épouse est aussi retrouvée morte dans sa piscine en forme de piano, et sa cinquième partenaire est décédée d'une surdose, selon la police.

En 1976, il a été arrêté en pleine nuit, ivre et armé, après avoir enfoncé le portail de Graceland, la propriété d'Elvis Presley à Memphis.

Toutefois, la légende n'a pas faibli, au contraire, et il a fait partie des premiers musiciens intronisés au Rock and Roll Hall of Fame lors de la création de ce musée et Panthéon du rock à Cleveland, en Ohio, en 1986.

En 2006, il a enregistré un nouvel album applaudi par la critique, Last Man Standing, sur lequel figurent les Stones, Keith Richards et Mick Jagger, puis Mean Old Man, en 2010, avec Eric Clapton et Springsteen.

Jerry Lee Lewis a passé une partie des dernières années de sa vie dans son ranch de Nesbit, dans le Mississippi, avec sa septième épouse, et montait encore sur scène au début de 2019. Il a annulé des concerts après avoir été victime d'un accident vasculaire cérébral mineur cette année.