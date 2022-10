Élizabeth Giguère avec Équipe Canada : « Je n’ai jamais arrêté de croire en moi »

C’est sûr que j’étais vraiment contente. C’est un honneur de finalement faire partie de l’équipe , relate-t-elle au sujet du moment où on lui a annoncé qu’elle serait de l’alignement canadien pour les trois matchs de la Série de la rivalité contre les Américaines, le mois prochain.

Cinquième meilleure marqueuse de l’histoire de la NCAA , Giguère a tout cassé durant ses cinq saisons de hockey universitaire au sud de la frontière, sans jamais convaincre les dirigeants de l'équipe nationale de lui faire une place.

Élizabeth Giguère avait guidé les Golden Knights de Clarkson à la conquête du championnat universitaire américain, en 2018, marquant le but gagnant en prolongation. Photo : The Associated Press / Stacy Bengs

Une situation incompréhensible pour plusieurs acteurs du hockey féminin, mais qui n’a jamais découragé la principale intéressée. Je n’ai jamais arrêté de croire en moi , assure celle qui avait obtenu des invitations au camp d'entraînement estival d’Équipe Canada, ces dernières années.

Trois matchs pour se prouver

On lui avait dit que son tour viendrait, mais l’athlète de 25 ans préférait ne plus se faire d’attentes. C’est donc avec surprise qu’elle a appris que sa patience était finalement récompensée.

Quand je l’ai annoncé à mes proches, plusieurs m’ont dit : "Bien non, tu me niaises" , lance en riant Élizabeth Giguère. Eux non plus n’osaient plus trop y croire, mais tous sont convaincus qu’elle connaîtra le même succès avec Équipe Canada que dans toutes les équipes où elle est passée. C’est de la pression, mais de la bonne pression , estime l’auteur de 295 points en 177 matchs dans la NCAA .

C’est maintenant à elle de faire ses preuves, estime Giguère. Ce ne sont que trois matchs, mais c’est suffisant.

« Trois matchs, c'est tout ce que je demandais. Ils me donnent une chance et j’ai juste vraiment hâte. » — Une citation de Élizabeth Giguère

Retrouvailles avec Gabel

Reste à voir maintenant si l'entraîneur Troy Ryan décidera de réunir la Québécoise avec son ancienne complice de l’Université Clarkson, Loren Gabel. Entre 2017 et 2019, avec les Golden Knights, les deux attaquantes ont formé le duo le plus productif du circuit universitaire.

Et elles seront également réunies chez les professionnels, cette saison, puisqu’elles ont toutes deux signé un contrat avec le Pride de Boston dans la Premier Hockey Federation (PHF).

Élizabeth Giguère (#7) et Loren Gabel (#19) dans l'uniforme des Golden Knights, en 2017. Photo : Université Clarkson / Jim Meagher

On a tellement eu de plaisir ensemble à Clarkson, mais on ne pensait pas qu’on allait rejouer ensemble. C’est drôle qu’on se retrouve en même temps avec le Pride et Équipe Canada , relate Élizabeth Giguère.

Deuxième meilleure marqueuse canadienne aux championnats du monde, en 2019, Loren Gabel avait depuis été ignorée par Hockey Canada. Elle aussi voudra prouver quelque chose aux dirigeants de l’équipe et être réunie avec Giguère ne pourrait qu’aider. On sait ce qu’on est capable de faire ensemble , lance cette dernière.

Une chose est sûre, Élizabeth Giguère n’est pas près d’oublier l’année 2022. En plus de la fin de sa carrière universitaire, ses débuts professionnels et ses débuts avec Équipe Canada, la hockeyeuse s’est mariée, cet été.