La communauté innue mènera les discussions avec le fédéral sur quai de Natashquan

Depuis plus de dix ans, la Corporation du port régional de Natashquan et son président, Jean-Claude Landry, tentent de doter la municipalité d’un havre de pêche moderne qui permettra d’assurer le développement et la pérennité de l’industrie des pêcheries.

Jean-Claude Landry était capitaine de bateau de pêche à Natashquan (archive). Photo : Radio-Canada

Ce dernier déplore que le dossier n'ait pas suffisamment avancé dans les dernières années, malgré ses nombreuses démarches auprès du gouvernement fédéral depuis 2012.

Toutefois, à la mi-octobre, dans une nouvelle communication par courriel entre le chef de la communauté innue de Nutashkuan et la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, Joyce Murray, on apprend que Pêches et Océans Canada (MPO) continue de travailler pour trouver des solutions afin d’améliorer la situation des usagers en explorant, entre autres des options en concept d’aménagement [...] .

La ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne du Canada, Joyce Murray (archive). Photo : La Presse canadienne

Le projet de havre de pêche devra tout de même attendre encore un peu puisque dans le même courriel, Mme Murray indique que les options qui seront envisagées nécessitent des étapes de vérification approfondies .

Malgré tout, M. Landry indique que les démarches s’effectuent plus rapidement depuis la participation accrue de la communauté innue de Nutashkuan. L'écoute est évidemment plus présente du côté du premier ministre du Canada, Justin Trudeau, de Transports Canada et du MPO . Ils ont définitivement une meilleure oreille que si nous étions seuls , soutient-il.

Il ajoute que l’implication de la communauté est primordiale pour faire pression auprès du fédéral. La communauté représente la moitié ou presque de la flotte de pêche qui opère à Natashquan. En plus, il représente 70 % de la population de notre région immédiate , souligne-t-il.

« Il faut quelque chose de sécuritaire autant pour les bateaux et surtout pour les pêcheurs. » — Une citation de Réal Tettaut, chef de la communauté innue de Nutashkuan

L'objectif du projet demeure le même pour M. Tettaut et M. Landry : un enrochement pour créer un port artificiel avec un quai flottant à l’intérieur afin de protéger les bateaux des intempéries.

Avec les informations de Lambert Gagné-Coulombe