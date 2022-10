Shania Twain et son nouvel album en tournée dans tout le Canada en 2023

La vedette de la musique country canadienne Shania Twain sortira son nouvel album, Queen of Me, en février. En avril, elle partira pour une tournée de plusieurs mois qui la mènera notamment à Montréal, à Québec, à Toronto, à Halifax, à Moncton ou encore à Vancouver.

La chanteuse ontarienne sera sur la scène du Centre Vidéotron, à Québec, le 17 juin, et sur celle du Centre Bell, à Montréal, le lendemain.

Au cours du même mois, elle se produira aussi à Moncton, à Halifax et à Ottawa ainsi que dans deux villes ontariennes : Toronto et Hamilton.

C’est en mai qu’elle chantera à Vancouver, à Edmonton et à Calgary, deux soirs chaque fois.

Sa tournée Queen of Me s'arrêtera aussi dans plusieurs villes américaines ainsi qu’en Grande-Bretagne et en Irlande.

Premier album depuis Now (sorti en 2017), Queen of Me est le sixième opus de Shania Twain, qui en a révélé le premier extrait, Waking Up Dreaming , en septembre.