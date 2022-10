La toile déchirée par le rachat de Twitter par Elon Musk

Selon Google Trends, qui analyse les requêtes sur le moteur de recherche Google, la saga Twitter est sous les projecteurs un peu partout dans le monde.

Parmi les recherches les plus populaires, on trouve le nom des têtes dirigeantes du réseau social qui ont été mises à la porte par Elon Musk jeudi. Ned Segal, le chef des finances, arrivait en tête de liste des requêtes vers 11 h vendredi, suivi de Vijaya Gadde, responsable des affaires juridiques, et finalement de Parag Agrawal, le PDG nommé à la tête de Twitter il y a moins d’un an.

Parag Agrawal est devenu le directeur général de Twitter en novembre 2021. Photo : Twitter

Les gens cherchent aussi à supprimer leur compte Twitter. Les requêtes liées à Delete Twitter (supprimer Twitter), comme How to delete a Twitter account on iPhone (comment supprimer un compte Twitter sur son iPhone), battent des records. D’autres recherches, comme Twitter alternative (alternative à Twitter), sont aussi particulièrement populaires depuis jeudi.

Trump de retour?

À l’inverse, le nombre de requêtes sur Google pour s’inscrire à Twitter ( Sign up Twitter ) ont aussi explosé. Elon Musk a par ailleurs promis de lever le bannissement de plusieurs personnalités, dont Donald Trump, ce qui pourrait expliquer ce regain d’intérêt.

La toile est curieuse de savoir si l’ex-président américain fera un retour sur Twitter, l’entrée Donald Trump Twitter étant beaucoup recherchée sur Google depuis jeudi. Bien que l’homme controversé avait jadis été un adepte invétéré du réseau social, il a déjà déclaré en avril qu’il ne comptait pas retourner sur la plateforme.

Il a tout de même réagi sur Truth Social, le réseau social qu’il a fondé, à l’annonce du rachat par Elon Musk, déclarant que Twitter était entre de bonnes mains, et ne sera plus dirigé par les fous et folles de la gauche radicale qui détestent véritablement [les États-Unis] .

Le fondateur de Twitter, Jack Dorsey, figure aussi parmi les requêtes les plus en vogue sur Google. Il se fait toutefois silencieux sur les réseaux sociaux depuis que la nouvelle est tombée.

La twittosphère s’enflamme

Sur le réseau des gazouillis, Elon Musk s’inscrit en tête des tendances, avec le mot-clic #TwitterTakeover et la mention « Free Speech » (liberté d’expression).

Les mèmes affluent, montrant d’un côté des internautes qui se sentent nouvellement en liberté, et de l’autre, des internautes qui craignent le nouveau ton du réseau social.

