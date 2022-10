Quatre livres pour expliquer le rôle du Centre de pédiatrie sociale aux enfants

Le Centre de pédiatrie sociale de Québec lance Petits pas et merveilles, une collection de quatre livres pour enfants écrits par des personnalités de la région. Ces quatre histoires visent à sensibiliser la population à la mission de l'organisme et à démystifier le travail des intervenants.

Le rôle du Centre est parfois méconnu affirme son directeur, Jean-Christophe Nicolas. Qu'est-ce qu'on fait exactement et qui on accompagne? C'est quoi des enfants en situation de vulnérabilité?

Il rappelle que le Centre aide autant les enfants avec un trouble de l'opposition ou un trouble de l'anxiété généralisée. Oui, il y a le côté médical, mais après on va regarder son environnement, comment ça se passe à l'école, à la maison. On va outiller les enfants et les parents pour qu'eux puissent mieux accompagner leurs enfants.

Des histoires distinctes

Les autrices jeunesse Émilie Rivard et Elizabeth Baril-Lessard se sont prêtées au jeu, ainsi que le comédien, auteur et humoriste Kevin Sin. Le quatrième livre est signé par le champion du monde de patinage de vitesse, Laurent Dubreuil, et sa conjointe Andréanne Bastille.

« Chacun a trouvé sa propre problématique et sa propre situation et on essaie de la régler avec le centre de pédiatrie sociale ou avec des super héros une super agence avec des fées marraines. » — Une citation de Jean-Christophe Nicolas, directeur du Centre de pédiatrie sociale de Québec

Laurent Dubreuil hors de sa zone de confort

C'est au retour des Olympiques de Pékin que l'athlète de 30 ans a été contacté par le directeur du Centre. Au début, je me disais qu'écrire un livre, ça me sort de ma zone de confort même si j'avais envie de le faire , raconte Laurent Dubreuil.

Il a rapidement pensé inclure sa conjointe Andréanne qui a toujours rêvé d'écrire un conte pour enfants. Le produit allait être bien meilleur si je l'incluais dans le projet , ajoute-t-il en souriant.

Laurent Dubreuil et sa conjointe Andréanne Bastille ont coécrit le livre Cours Alexis qui parle d'anxiété et de sport. Photo : Radio-Canada

Cours, Allie raconte l'histoire d'un enfant qui réussit grâce au sport, à mieux vivre avec son anxiété. Comme le jeune couple est très sportif et qu'Andréanne souffre d'anxiété, on est allé chercher un peu de nos personnalités à nous et de nos passions , indique l'athlète.

Grâce aux partenaires, l'entièreté des fonds amassés par la vente des livres ira au Centre de pédiatrie sociale de Québec.