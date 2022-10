Changement d’avocat pour Michael Chicoine

Michael Chicoine a décidé de recourir aux services de l'avocat qui le défendait au début des procédures.

Me Pierre Gagnon avait demandé de se retirer du dossier, au printemps et Me Alexandra Longueville avait pris sa place.

En raison de la venue d'une nouvelle avocate, le procès qui devait avoir lieu à l'automne a été reporté de quatre mois.

Le juge François Huot a accepté que Me Gagnon défende à nouveau Chicoine, pour son procès qui doit avoir lieu en 2023.

Le choix du jury est prévu le 16 janvier et les audiences devraient durer entre 5 et 6 semaines.

Michaël Chicoine doit répondre de deux chefs d'accusation de meurtre au deuxième degré de ses deux fils, Olivier, 5 ans, et Alex, 2 ans.

Les corps ont été trouvés dans une résidence de Wendake, en octobre 2020.