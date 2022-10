Près de 370 jeunes en attente d’évaluation par la DPJ dans la région

Rendu au moment de l’évaluation, le signalement a déjà été retenu, on sait déjà qu’il y a une problématique, et ces jeunes-là pendant les jours d’attente restent dans cette situation, parfois la situation s’envenime, et même après l’évaluation on n'est pas encore aux services rendus , explique la représentante de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) pour la Mauricie–Centre-du-Québec, Pascale Leclerc-Gingras, en entrevue à Toujours le matin.

Le CIUSSS de la Mauricie–Centre-du-Québec assure toutefois qu’une vigie est en place pour s’assurer que tout se passe bien pour les jeunes qui attendent une évaluation, une affirmation nuancée par Pascale Leclerc-Gingras.

« La personne qui a fait le signalement peut rappeler si la situation se détériore, mais la personne qui fait le signalement, ça dépend d’où elle provient, ça se peut qu’elle n’ait pas nécessairement la possibilité d’assurer cette vigie-là. » — Une citation de Pascale Leclerc-Gingras, représentante de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux pour la Mauricie–Centre-du-Québec.

Accélérer le traitement

Dans les derniers jours, le CIUSSS-MCQ a décidé de faire un blitz pour accélérer les évaluations.

Il faut mettre les efforts qu’il faut pour que les jeunes ne restent pas dans les situations , déclare Pascale Leclerc-Gingras.

Mais pour la représentante de l’ APTS en Mauricie–Centre-du-Québec, un tel blitz ne permettra pas de résoudre tous les problèmes. Je ne pense pas que nos intervenants aient l’espoir que la liste arrive à zéro, détaille-t-elle. La cible c’est 23 jours d’attente, on a eu jusqu’à 70 jours au mois de septembre, on est rendus à un peu plus de 60 jours.

Selon Pascale Leclerc-Gingras, les conditions de travail difficiles font en sorte que des travailleurs sociaux et des travailleuses sociales quittent les centres jeunesse.

« C’est difficile de travailler en centre jeunesse, parce que les intervenants ont toujours l’épée de Damoclès et la pression de savoir que ces jeunes-là sont là, mais qu’ils ne peuvent pas donner le service. » — Une citation de Pascale Leclerc-Gingras, représentante de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux pour la Mauricie–Centre-du-Québec.

Ce qui est frustrant pour les intervenants, c’est que dans la dernière négociation, on a négocié des choses pour la charge de travail, pour des primes, et malheureusement ce n’est même pas en application, assure Pascale Leclerc-Gingras. On va déposer aujourd’hui notre nouvelle demande de négociation.