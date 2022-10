Un garçon enlevé par son père aux États-Unis pourrait se trouver en Atlantique

La disparition a été signalée à la police de Miami-Dade, en Floride, le 27 août.

Le FBI et la police de Miami-Dade enquêtent avec un organisme américain de protection de l'enfance, le National Center for Missing and Exploited Children ( NCMEC ). Le FBI soupçonne que l'enfant et les deux adultes se trouvent dans l’est du Canada.

Le NCMEC a diffusé cette semaine des images d’une caméra de surveillance montrant le père et son fils dans un magasin de l’entreprise Walgreens, à Houlton, dans le Maine, le 29 août.

Les agents frontaliers américains ont trouvé un VUS abandonné à Littleton, dans le Maine, à environ 1 km de la frontière canadienne, le 29 août, indique une porte-parole du département de la Sécurité publique du Maine, Shannon Moss.

Puis, à quelques centaines de mètres de la frontière, un chasseur a trouvé des effets personnels qui, selon la police, appartiennent aux fugitifs, explique Mme Moss.

Elle ajoute qu’il n’y a eu aucun autre signalement ni nouvelles preuves dans le Maine permettant de croire que l'enfant s’y trouve toujours.

Selon un communiqué du NCMEC , les parents du petit garçon se disputaient la garde de l’enfant et le père n’a pas ramené l’enfant à sa mère au moment convenu.

La mère s'est donc rendue chez le père et a découvert que l'appartement était vide, ajoute le NCMEC . Selon l’organisme, les enquêteurs pensent que l'enlèvement a été planifié pendant des mois.

Une alerte pour enfant disparu a été lancée le 31 août aux États-Unis. Elle est devenue par la suite une alerte Amber .

Le FBI offre une récompense de 10 000 $ pour tout renseignement permettant de retrouver le garçon sain et sauf.

La GRC surveille la situation

La Gendarmerie royale du Canada ( GRC ) au Nouveau-Brunswick continue de surveiller la situation et fera une mise à jour si elle a plus de renseignements qu’elle peut diffuser publiquement, selon son porte-parole, le caporal Hans Ouellette.

La GRC a indiqué en septembre que tout cela ne correspondait pas aux critères pour lancer une alerte Amber au Nouveau-Brunswick.

Hans Ouellette conseille aux gens qui apercevraient les personnes qui manquent à l'appel d'appeler le 911.

Les gens peuvent aussi communiquer avec le bureau du FBI à Miami au 1 754 703-2000 ou avec le NCMEC au 1 800 843-5678.