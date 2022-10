Bobsleigh Canada Skeleton se joint au programme Sport Sans Abus

Bobsleigh Canada Skeleton (BCS) a annoncé vendredi avoir signé une entente pour se joindre au programme Sport Sans Abus d'ici janvier 2023. Il rejoint d'autres organismes sportifs qui ont adhéré au programme, dont Hockey Canada et Gymnastique Canada .

Tous les membres de BCS pourront ainsi avoir recours à de l'aide juridique, des lignes d'assistance et des services en santé mentale en anglais et en français. La fédération adhère par le fait même au Bureau du commissaire à l'intégrité dans le sport (BCIS).

Les plaintes pour mauvais traitement, discrimination ou harcèlement à l'échelle nationale seront maintenant traitées par le BCIS . La fédération sportive a jusqu’au 17 janvier 2023 pour apporter les modifications nécessaires à ses politiques.

Dans un communiqué de presse, BCS souligne que cette décision vient rejoindre les efforts nécessaires pour soutenir le mouvement national visant à changer la culture du sport au Canada.

Notre première priorité chez Bobsleigh Canada Skeleton est d’assurer un environnement sécuritaire d’entraînement et de compétition pour toutes les personnes qui participent aux activités de notre organisation , affirme dans le communiqué Sarah Storey, la présidente de Bobsleigh Canada Skeleton.

En mars dernier, dans une lettre signée par plus de 80 athlètes, des athlètes se sont plaints auprès de la direction de BCS des problèmes de culture, de sécurité, de transparence et de gouvernance au sein de l’organisme sportif.

Ils affirmaient que le personnel prend des décisions arbitraires sur des questions telles que la sélection des équipes sur la base de préjugés, qu'il se soucie peu de la sécurité des athlètes et qu’il y règne un climat toxique .

Plus de 90 athlètes canadiens de bobsleigh et de skeleton, actuels et retraités, avaient réitéré leurs appels en août à la ministre fédérale des Sports, Pascale St-Onge, pour qu'elle les aide à faire le ménage dans la fédération sportive.