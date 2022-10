Le bal d’Halloween du Rocky Horror Picture Show annulé à Montréal

Plusieurs membres de la troupe, dont font partie des personnes de la communauté LGBTQ2S+, ont appris que Philippe Spurrell, qui produit le spectacle depuis 1998, est rémunéré pour cela alors que les artistes y participent bénévolement.

La majeure partie de la distribution avait l’impression que c’était un groupe de théâtre communautaire qui parvenait à peine à équilibrer les comptes , explique Stephanie Dragonas, qui fait partie de la troupe depuis des années.

C’est particulièrement insultant, car on a répété et on est monté sur scène gratuitement, on a pris des jours de congé pour participer [au spectacle], on a payé nous-mêmes nos costumes, on devait supplier pour avoir des pourboires, on n’était ni assuré ni dédommagé en cas de blessures et on nous a toujours dit que nous ne pouvions pas être remboursés [pour nos dépenses], car le budget était super serré , ajoute-t-elle.

Erin Fagen, qui dirige le spectacle, reconnaît l’existence de problèmes de transparence et d’organisation de l’événement.

Je pense qu’il y a toujours eu de grosses fissures dans les fondations sur lesquelles notre spectacle a été construit, dit-elle. On n’a fait que de mettre des patchs sur ces fissures.

Le producteur se défend

L’an dernier, le fait que Philippe Spurrell touche de l’argent pour le spectacle avait soulevé un mécontentement. Le producteur avait annoncé qu’il partirait une fois réglée la question des droits d’adaptation du film Rocky Horror Picture Show en spectacle, mais il est resté.

CBC a contacté Philippe Spurrell pour connaître le montant qu’il touche grâce au bal d'Halloween du Rocky Horror Picture Show, mais il a refusé de communiquer cette information.

L’an dernier, dans un courriel envoyé aux membres de la troupe, il avait indiqué que, considérant le temps passé à travailler sur le spectacle, son salaire horaire était équivalent au salaire moyen d’une personne travaillant dans la construction.

Dans une déclaration à CBC, Philippe Spurrell a expliqué que l’annulation de l'événement cette année était due à plusieurs raisons, dont un désaccord entre des membres voulant une gestion plus démocratique avec moins de hiérarchie et le reste de la troupe.

De retour l’an prochain?

Erin Fagen espère que le bal d'Halloween du Rocky Horror Picture Show sera de retour l’année prochaine, avec une direction plus transparente.

Toutefois, des personnes appellent à boycotter cet événement tant qu’il sera dirigé par les mêmes individus.