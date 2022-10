La saison de rêve de Léane Baril dans les sentiers de cross-country

Le sport est un mode de vie pour Léane Baril. Ses parents sont des coureurs et il n’est pas rare que les trois partent ensemble pour faire de la course à pied.

Après avoir pratiqué le patinage artistique et joué au soccer, elle s’est mise depuis peu à l’athlétisme et au cross-country. Dire qu’elle réussit bien dans cette dernière discipline serait un euphémisme.

L’athlète de 18 ans a tout raflé cette saison sur son passage avec l'équipe du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue et remporté les trois courses de la conférence Sud-Ouest du RSEQ. Alors, comment expliquer ses performances cette saison?

« Même moi, je ne sais pas comment l’expliquer! Je ne m’attendais pas à ça du tout. Je n’ai jamais arrêté de m'entraîner et j’ai maintenant un entraîneur, Christian Villeneuve. Alors, ç’a été un choc pour tous ces podiums. » — Une citation de Léane Baril

Pour Léane Baril, la course à pied est un mode de vie. Photo : Gracieuseté - circuitendurance.ca

Un choix et non un sacrifice

Léane Baril s'entraîne cinq jours par semaine. Elle varie entre la course à pied et l'entraînement en parcours (CrossFit). En plus de ses entraînements, la jeune femme travaille au centre d'entraînement Momentum de Rouyn-Noranda.

Ce rythme de vie presque militaire est un choix. Pendant la saison de cross-country, elle reste à la maison les soirs de fin de semaine, même si ses amis, filles et garçons, vont au bar. Elle ne le voit pas comme un sacrifice, elle se sent motivée par les compétitions, alors elle préfère rester chez elle et prendre du repos.

Ce n’est pas un sacrifice dans ma tête, parce que c’est ce que je veux, rester chez moi le soir et m'entraîner. J’y pense dès le matin au réveil, je veux m'entraîner pour performer à ma compétition , mentionne-t-elle.

Une bonne préparation

Léane Baril est fin prête pour le championnat provincial. Elle a connu une bonne préparation physique et mentale. Elle augmente la vitesse dans ses courses d'entraînement et effectue de plus longs parcours.

Elle met beaucoup d’énergie sur sa préparation mentale. Avant les courses, j’ai de la difficulté à gérer mon anxiété. J’en ai parlé avec mon entraîneur et je fais beaucoup de visualisation , souligne-t-elle.

La Rouynorandienne l’avoue candidement, si elle ne monte pas sur le podium ce week-end, ce serait une déception pour elle. Toutefois, comme elle ne connaît pas ses adversaires, il est difficile de se prononcer sur une possibilité de médaille.