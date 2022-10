Charles Asselin, l’avenir des Gee-Gees et du football universitaire

Le jeune homme a retourné le ballon à 19 occasions et a récolté 419 verges, bon pour une moyenne de plus 20 verges lors de chaque course cette saison.

J’ai appris dès le camp d’entraînement que la meilleure place que je pourrais avoir, c’est celle qu’on me donne. Pour moi, cette saison, c’était comme retourneur , souligne Asselin.

Je pense que j’ai fait un bon travail. Ça aide l’équipe, j’aime ça. Mais, je peux encore être meilleur , ajoute le joueur, qui veut toujours s’améliorer.

Le porteur de ballon Charles Asselin est surtout utilisé comme retourneur sur les unités spéciales. Photo : Gracieuseté des Gee-Gees / Greg Kolz

Son plus proche poursuivant dans la Ligue universitaire ontarienne est pourtant loin derrière. Denny Ferdinand, des Ravens de Carleton, a récolté 331 verges sur les retours cette saison.

« Il faut rester humble. Je suis fier de ce que j’ai fait, mais ce n’est pas bon de rester dans le passé, je préfère regarder en avant et me dire que je peux faire mieux. » — Une citation de Charles Asseloin, porteur de ballon des Gee-Gees

Je joue physique chaque fois que j'embarque sur le terrain, je vais à 110 %. Je sais que d’autres joueurs sont plus gros, plus vites, plus grands que moi, mais ça ne me dérange pas. D’après moi, le football, c’est 90 % mental , explique Asselin, philosophe.

Pris derrière Jean-Paul Cimankinda et Amlicar Polk au poste de porteur, Asselin n’a reçu le ballon qu’en trois occasions cette année. Avec 17 verges obtenues sur ces courses, la recrue ne se formalise pas de son utilisation limitée.

Le porteur de ballon Jean-Paul Cimankinda tente de contourner l'entraîneur Marco Dubé pendant un entraînement des Gee-Gees. Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

Ce sont des gars qui ont beaucoup d’expérience. Je peux apprendre d’eux. Ils ont fait des erreurs et des bons jeux, eux de bonnes saisons et de mauvaises, ils savent c’est quoi être porteur de ballon , répond Asselin, qui voit Cimankinda comme un mentor.

Il est très inspirant, on se parle beaucoup. Je sais que ce qu’il dit est vrai, comme il a fait des camps dans la LCF , ajoute-t-il. Cette admiration semble réciproque, alors que l'espoir des Elks d’Edmonton est devenu partisan d’Asselin.

Jean-Paul Cimankinda a joué à l'Université Guelph avant de s'amener à Ottawa, en 2021. Photo : Radio-Canada

Il est très bon. Je suis fan à 100 %. Il a un grand futur ici. Il est très athlétique et j’ai hâte de voir ce qu’il peut faire dans les prochaines années , mentionne Cimankinda.

Asselin et les Gee-Gees, une association naturelle

Originaire de Cantley, Asselin a fait la plus grande partie de son football dans la capitale, à l’école secondaire De La Salle et avec les Sooners d’Ottawa. Après une saison au Collège Bourget, au Québec, plusieurs universités ont tenté de l’attirer chez eux.

Il était déjà charmé toutefois par le projet des Gee-Gees de l’Université d’Ottawa. J’ai toujours été intéressé par l’Université [d'Ottawa]. J’ai joué mon football mineur ici, j’aime les entraîneurs et l’équipe. C’était quand même facile comme décision , précise Asselin, dont le père Robert a porté l’uniforme de hockey des Gee-Gees dans les années 90.

Charles Asselin a présenté les meilleures statistiques au pays pour les retours de botté cette saison. Photo : Gracieuseté des Gee-Gees / Tim Austen

Il n’a pas influencé ma décision, il m’a dit d’aller dans le programme que je voulais et où je voulais , dit-il, tout en précisant que la présence quotidienne de ses parents l’aide énormément.

C'est en grande partie grâce à eux que je suis ici. Ils m’ont conduit à des entraînements dans le froid, la pluie, la neige. C’est pour ça que j'ai du succès. Ils sont là à chaque partie, des fois à Toronto ou Waterloo, ils m'appuient beaucoup , explique fièrement Asselin.

Celui qui ne se plaindra pas de cette proximité, c’est l’entraîneur Marcel Bellefeuille qui se félicite d’avoir gardé la recrue dans la capitale au sein de son programme.

L'entraîneur-chef des Gee-Gees d'Ottawa, Marcel Bellefeuille Photo : Radio-Canada

Charles est tellement mature. Il joue comme quelqu’un de 23 ou 24 ans. Il a un gros futur, pas juste comme retourneur. Il va porter le ballon éventuellement, même si JP est devant lui en ce moment. Il représente le futur de notre équipe et de notre programme , affirme Bellefeuille, qui ne tarit pas d’éloges envers sa recrue.

Malgré son jeune âge, Asselin voit déjà grand et loin devant lui. J’aimerais jouer chez les professionnels. C’est encore tôt, je suis à ma première année, mais mon but c’est de jouer pro, que ce soit dans la LCF ou dans la NFL , lance l’espoir, qui semble avoir tout ce qu’il faut pour réaliser ce rêve.

Avec les informations de Kim Vallière