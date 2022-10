Une banque alimentaire du Grand Sudbury face à une forte hausse de la demande

La Banque alimentaire de Sudbury, comme plusieurs autres au pays, fait face à une hausse de la demande et à une hausse des coûts des denrées alimentaires causée par l’inflation.

Nous brûlons la chandelle par les deux bouts ici , affirme Dan Xilon, le directeur général de la Banque alimentaire de Sudbury.

Nous avons une augmentation des personnes qui ont besoin de nos services et nous devons augmenter le coût pour fournir ces services. Pour ce qui est de la nourriture seulement, je pense que les coûts n'ont jamais été aussi élevés depuis 40 ans au Canada en ce qui concerne l'inflation , déplore-t-il.

En septembre, M. Xilon indique que la Banque alimentaire de Sudbury et ses 44 partenaires, qui comprennent de petites banques alimentaires communautaires et des programmes de petits déjeuners dans les écoles, ont servi 11 500 personnes.

Il a dit que le nombre de clients a été plus élevé à certains moments dans l’histoire, notamment lors de grandes grèves du secteur minier à Sudbury, mais que ces périodes de grands besoins ont toujours duré peu de temps.

C'est la première fois que les besoins augmentent sans jamais diminuer. Il n'y a jamais moins de gens qui utilisent la banque alimentaire , affirme M. Xilon.

Il s’agit d’un constat qui se reflète partout au pays, selon le rapport annuel de Banques alimentaires Canada, qui révèle qu'il y a eu près de 1,5 million de visites dans les banques alimentaires canadiennes en mars.

Il s’agit d’une augmentation de 15 % du nombre de visites en comparaison au même mois l'an dernier et 35 % plus de visites qu’en mars 2019.

Plus de 40 organismes se fient à la banque alimentaire de Sudbury pour nourrir les plus démunis. Photo : CBC

Bien que la Banque alimentaire de Sudbury ait un plus grand pouvoir d'achat pour la nourriture, en achetant des produits en vrac et en concluant des ententes avec les épiceries, M. Xilon affirme que l'inflation signifie qu'ils paient plus pour moins.

Quand on dit que les prix des aliments ont augmenté de 25 %, c'est peut-être le cas dans l'ensemble, mais dans certains secteurs, l'augmentation est de plus de 100 % , ajoute-t-il.

Selon M. Xilon, certains produits comme les huiles et certaines viandes ont connu des augmentations de prix plus importantes que d'autres denrées alimentaires.

Si la demande et les coûts pour les banques alimentaires ont augmenté, M. Xilon affirme que les bénévoles et les donateurs les ont maintenues en vie.

Sudbury a quand même réussi à maintenir en activité toutes les banques alimentaires et tous les programmes de repas. Nous avons des bénévoles incroyables et tous ces organismes qui font un travail extraordinaire là-bas , explique-t-il.

M. Xilon croit que les perspectives à long terme sont moins certaines. Il ajoute qu'il faut faire davantage pour aider les gens à moins dépendre des banques alimentaires en premier lieu.

Ce qui doit vraiment se produire, c'est que nous devons élaborer un plan pour des logements abordables, une sorte de garantie pour que les gens aient un moyen d'acheter leur nourriture sans avoir à passer par une banque alimentaire , explique-t-il.

La banque alimentaire Good Neighbours Valley East se situe au cœur de la communauté de Hanmer. Photo : Radio-Canada / Chris St-Pierre

Gisela Nepssy, une bénévole de longue date de la petite banque alimentaire Valley East Good Neighbours, située dans la communauté de Hanmer, dans le Grand Sudbury, affirme qu'elle a vu plus de gens utiliser ses services au cours des derniers mois.

Elle a ajouté que certains des clients sont des mères célibataires, des personnes handicapées et des personnes souffrant de toxicomanie.

Mme Nepssy remarque que plusieurs clients sont incapables d’arrêter d’utiliser les services de la banque alimentaire.

Nous devenons une béquille et les gens deviennent très dépendants des banques alimentaires , explique-t-elle.

Elle indique toutefois qu’un ancienne cliente est depuis devenue infirmière et qu’elle redonne depuis à la banque alimentaire.

Avec les informations d'Angela Gemmill de CBC