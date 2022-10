Miser sur les jeunes pour réduire les déchets

La Semaine québécoise de réduction des déchets s’achève. Diminuer sa consommation, réutiliser le plus possible et recycler intelligemment ont, cette fois encore, été les maîtres-mots. Ces derniers jours, les campagnes et les actions ciblant les jeunes se sont multipliées. Le but étant d’éveiller leur conscience écologique au plus tôt.

La Communauté métropolitaine de Québec (CMQuébec), en partenariat avec l’organisme Québec’ERE, a profité de cette semaine pour lancer son programme en éducation relative à l’environnement.

Il est présenté dans les écoles primaires et secondaires de la Ville qui le souhaitent et se décline sous forme d’ateliers. Jeudi, des élèves de La Grande Hermine, dans Limoilou, ont été parmi les premiers à le suivre. Et ils se sont montrés particulièrement intéressés.

Deux écoles de Québec engagées dans le défi Gère des matières

À la maison, on recycle un peu, mais on peut faire bien plus , réalise Victor Lacombe, en 6e année.

Geneviève Labrecque, son enseignante, est portée par son enthousiasme et celui de ses camarades. Ils sont sensibles aux questions qui touchent l’environnement. Je sens une pression de leur part pour agir. C’est nous les adultes qui avons des choses à modifier , dit-elle.

La Fondation Monique-Fitz-Back intervient, elle aussi, dans le milieu scolaire avec son défi Gère tes matières.

Il a été élaboré en collaboration avec Québec’ERE, s’adresse aux écoles secondaires de toute la province et consiste en un accompagnement des établissements participants pour les aider à mettre en place un système optimum de recyclage des déchets.

À ce jour, 12 établissements y participent, dont deux à Québec (la Polyvalente de L’Ancienne-Lorette et l'École secondaire de Rochebelle).

Plusieurs organismes qui œuvrent pour l'environnement privilégient les actions incluant les jeunes dans l'espoir qu'ils intègrent au plus tôt les gestes écoresponsables et qu'ils influencent leurs parents. Photo : Radio-Canada / Mireille Roberge

En matière de gestes écoresponsables, l’Université Laval n’est pas en reste. La campagne « Ensemble réduisons » vise à faire réfléchir les étudiants et le personnel universitaire sur les habitudes de consommation, en particulier sur l’importance de privilégier la vaisselle réutilisable au lieu des articles à usage unique.

La guerre aux bouteilles d'eau à l'Université Laval

À terme, l’université souhaite réduire de 35 % à 40 % l’utilisation des articles à usage unique (verres, ustensiles et contenants à usage unique) et augmenter à 80 % l’utilisation de la vaisselle réutilisable par les membres de sa communauté , précise Jérôme Pelletier, porte-parole de l' UL .

L'établissement postsecondaire affiche ses ambitions écologiques depuis des années.

En 2015, l’Université Laval est devenue la toute première université québécoise et la première au Canada à présenter, sans y être obligée par une loi, un bilan nul de ses émissions de gaz à effet de serre. Elle maintient sa carboneutralité depuis , rappelle Jérôme Pelletier.

Le retrait complet de la vente de l'eau embouteillée s'est fait en 2019 dans les services alimentaires du campus, et c'est le cas lors des matchs sportifs depuis l'automne 2021 , ajoute-t-il.

À Québec’ERE et à la Fondation Monique-Fitz-Back, tous s’accordent à dire qu’il existe beaucoup de façons de faire pour préserver la planète et que si la Semaine québécoise de réduction des déchets est nécessaire, l’environnement et le développement durable doivent être une préoccupation de tous les jours.

Avec les informations de Mireille Roberge