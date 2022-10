Une halte et de la chaleur pour les itinérants de l’archipel

D’ici la fin de l’automne, cette halte, située au centre-ville de Cap-aux-Meules, sera un endroit où les gens pourront boire un café, manger un morceau, prendre une douche ou simplement échanger avec d’autres.

Éventuellement, le local sera équipé d’une laveuse et d’une sécheuse. Le travailleur de rue du Carrefour unité Mario Pichette observe que les itinérants des Îles n’ont ni porte où frapper, ni lieu d’hébergement, ni soupe populaire.

Souvent, les personnes sans domicile fixe de l’archipel parviennent à dénicher un sofa pour dormir quelques nuits dans leur réseau social ou familial, mais elles ont aussi d’autres besoins, comme se laver ou se nourrir, commente l’organisatrice communautaire au CISSS des Îles, Nathalie Bourgeois.

L’endroit pourra aussi être un lieu d’échanges et de rencontres puisqu’il sera ouvert à tout le monde. On vise surtout à briser l’isolement et à prévenir la désaffiliation sociale , explique Mario Pichette.

Les organismes communautaires se sont aussi entendus pour gérer un frigo communautaire qui donnera accès gratuitement à de la nourriture.

Une itinérance en transition

Le 21 octobre dernier, les Îles-de-la-Madeleine participaient pour la seconde fois à la Nuit des sans-abri.

Les Madelinots disent souvent : Aux Îles, ce n’est pas pareil! C’est particulièrement vrai quand il s’agit du phénomène de l’itinérance.

Comme le souligne Mario Pichette, sans moyens financiers, les itinérants peuvent difficilement quitter l’archipel. Ils sont un peu coincés , dit-il.

La pénurie de logements frappe donc de plein fouet la clientèle vulnérable et précaire des Îles, et ce, dans de petites communautés où tout le monde se connaît.

Le contexte insulaire a des avantages, notamment l’entraide, et des inconvénients. Si vous avez le malheur de faire une gaffe dans votre vie puis que vous êtes aux Îles… , commente le travailleur de rue. Il arrive même, dit-il, que le nom de famille suffise pour être stigmatisé et se voir refuser un logement.

Pour certaines personnes, l’errance sera un épisode temporaire à la suite d’une séparation, d’une dépression ou de la perte d’un emploi. Aux Îles, tu peux passer à côté de gens qui vivent la situation puis tu ne le sauras même pas, parce que chez ces gens-là, ça ne paraît pas , relate M. Pichette.

Depuis 15 ans qu’il travaille dans le milieu communautaire des Îles, l’intervenant constate que le visage de l’itinérance a aussi changé en raison du vieillissement et de l'évolution démographique des Madelinots.

Comme ailleurs, les grandes familles avec de nombreux enfants disparaissent peu à peu. Dans l’archipel, ces familles constituaient des réseaux d’entraide importants.

Le visage de l’itinérance a aussi changé en raison du vieillissement et de l'évolution démographique des Madelinots, estime Mario Pichette. (Archives) Photo : Radio-Canada / Luc Manuel Soares

Plusieurs Madelinots ont perdu ce soutien qui venait de leurs parents, parfois même de leurs grands-parents, rapporte Mario Pichette. Ces aînés, dit-il, effectuaient un travail qui n’était pas pris en compte dans le réseau communautaire ou public. Aujourd'hui, ces gens-là [sans domicile fixe] se retrouvent sans parents et ils se tournent vers les ressources.

Le travailleur de rue rencontre parfois des jeunes dont le séjour sur le continent a été difficile. Leur retour dans l’archipel ne se passe pas aussi bien qu’ils l’avaient espéré. Ils reviennent un peu amochés de la ville. On les récupère à la petite cuillère. Puis, il y en a beaucoup qui ont brûlé le réseau qu’ils avaient ici avant de partir , explique l’intervenant.

Ce qui était caché devient de plus en plus visible.

« Il y a des gens qui couchent encore dehors dans leur voiture en date d'aujourd'hui. » — Une citation de Mario Pichette, travailleur de rue à Carrefour unité

D’autres vont coucher de temps à autre dans des grottes, dans des boisés, selon Nathalie Bourgeois.

À la fin de l’hiver, l’hôpital des Îles-de-la-Madeleine a ouvert son portique pour éviter que des gens dorment dehors, rapporte M. Pichette.

À cela s'ajoute, aux Îles, la location touristique, qui est responsable de l’émergence d’un autre phénomène : l’itinérance estivale.

C'est le fait de travailleurs temporaires, embauchés pour l’été, qui ne trouvent pas de toit abordable, ou de touristes désargentés qui pensent dénicher aisément un endroit pour dormir.

La belle vie sur la plage, c’est bien attirant pour tout le monde, commente le travailleur de rue. Il y en a beaucoup qui arrivent ici sans moyens. Un coup qu’ils ont payé le traversier ou leur billet d’avion, oublie ça. Ils s'attendent à une prise en charge, et le milieu, on n’est pas capable du tout.

La clientèle de l'itinérance de l'été diffère de celle de l'hiver dans l'archipel. (Archives) Photo : Radio-Canada / Laurie Dufresne

Nathalie Bourgeois estime qu’il est difficile d’évaluer combien de gens se trouvent dans cette situation. C’est variable et difficile à estimer , dit-elle.

Pour dépanner ces touristes, les organismes communautaires des Îles ont préparé des trousses de dépannage avec tente, sac de couchage et matelas de sol. L’an dernier, selon Mme Bourgeois, sept trousses ont été distribuées.

Une halte d'ici le début de l'hiver

Une personne devrait être embauchée pour assurer le bon fonctionnement de la halte. Les heures d’ouverture de cette dernière restent à déterminer.

Carrefour unité a obtenu un financement qui permettra de faire fonctionner le projet pour les deux prochaines années.

L’initiative de Carrefour unité peut se voir comme un premier pas pour aider les personnes itinérantes de l’archipel, affirme Nathalie Bourgeois. Un comité sur l’itinérance réfléchit d’ailleurs à d’autres solutions qui pourraient être mises en place en complément des ressources communautaires existantes.