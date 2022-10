5 recueils de nouvelles qui font peur

Voici quelques suggestions qui vous feront peur, vous remueront ou vous dérangeront; certaines de la Librairie Hannenorak, à Wendake, et de L’Exèdre, à Trois-Rivières.

Ce que nous avons perdu dans le feu (Nouvelle fenêtre) , Mariana Enriquez

« Ce que nous avons perdu dans le feu », Mariana Enriquez Photo : Éditions du sous-sol

Je l’ai lu il y a quelques années, et ça me hante encore. Ça explore tout ce qui peut nous faire peur, intimement. On se rend compte que le monstre n’est pas à l’extérieur, mais à l’intérieur de nous. [...] Ce n’est pas fondamentalement épeurant, mais il nous reste une impression de malaise assez intense. J’en rêvais la nuit, et j’ai espacé la lecture de chaque nouvelle. C’est dans l’ambiance, et c’est très réussi. On sent l’influence sud-américaine. – Eliane Ste-Marie de la librairie L’Exèdre

Ce livre, paru en 2017, exploite les thèmes de la folie, de la maladie mentale, de l’abandon, de l’enfermement et de l’exclusion. Chacune des nouvelles aborde ces différents sujets.

Mariana Enriquez a gagné le Prix des libraires 2022 dans la catégorie roman-nouvelles-récit hors Québec avec son plus récent roman : Notre part de nuit (Nouvelle fenêtre) .

Le bazar des mauvais rêves, de Stephen King (Nouvelle fenêtre)

« Le bazar des mauvais rêves », de Stephen King Photo : Albin Michel

Publié en anglais en 2015, The Bazaar of Bad Dreams est sorti en français en 2016.

Dans les 21 nouvelles de ce recueil, le maître de l’horreur Stephen King raconte les histoires d’un homme qui ne cesse de revivre sa vie, d'un journaliste qui prépare les nécrologies de certaines personnes et qui provoque leur mort, et plusieurs autres toutes aussi effrayantes les unes que les autres.

Chroniques de l'abîme et autres récits des profondeurs (Nouvelle fenêtre) , de Charles Beauchesne, Pierre Bunk, Simon Predj

« Chroniques de l'abîme et autres récits des profondeurs », de Charles Beauchesne, Pierre Bunk, Simon Predj Photo : Les Éditions de l'Homme

Ce recueil de cinq nouvelles est paru en 2022 aux Éditions de l’Homme. Les histoires terrifiantes se passent dans différents pays, dont l’une à Gagnon, une ville minière du Québec. Les autres se déroulent en Écosse quand trois gardiens de phare sont portés disparus; dans un hôtel de Chicago et sur la pente de l’Oural. On voyage aussi au 16e siècle en Allemagne où des animaux ainsi que des enfants se font mutiler.

Monstres et fantômes (Nouvelle fenêtre) , sous la direction de Stéphane Dompierre

« Monstres et fantômes », sous la direction de Stéphane Dompierre Photo : Éditions Québec Amérique

Paru en 2018 aux Éditions Québec Amérique.

Quinze écrivaines livrent 15 nouvelles d'horreur en sortant de leur style habituel d’écriture : Mélikah Abdelmoumen, Jade Bérubé, Fanny Bloom, Stéphanie Boulay, Catherine Côté, Fanie Demeule, Marie Demers, Laurence Gough, Geneviève Jannelle, Marie-Hélène Larochelle, Véronique Marcotte, Maude Nepveu-Villeneuve, Mikella Nicol, Erika Soucy et Mélissa Verreault.

À écouter : Novice, un 7e roman pour Stéphane Dompierre

Cruelles (Nouvelle fenêtre) , sous la direction de Krystel Bertrand et Fanie Demeule

« Cruelles », sous la direction de Krystel Bertrand et Fanie Demeule Photo : Tête première

Publié en 2020, ce recueil regroupe les nouvelles des autrices et auteurs Raphaëlle B. Adam, Marie-Jeanne Bérard, Camille Deslauriers, Marie-Pier Lafontaine, Hélène Laforest, François Lévesque. Anya Nousri, Patrick Sénécal, Olivier Sylvestre et Lysandre Saint-Jean.

On y trouve le portrait de femmes cruelles et méchantes de différentes manières. Certaines le sont volontairement, tandis que d’autres ont des excuses.

À lire : Sortir de sa zone de confort pour écrire des histoires d’horreur

Véritable tremplin pour les écrivaines et écrivains canadiens, les Prix de la création Radio-Canada sont ouverts à toute personne qui écrit, de façon amateur ou professionnelle. Ils récompensent chaque année les meilleurs récits (histoires vécues), nouvelles et poèmes inédits soumis au concours.

Vous écrivez des nouvelles? Envoyez-nous vos textes inédits d'ici le 31 octobre 2022!