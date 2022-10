Anne Guérette et Martine Ouellet s’unissent contre le tramway

L'ancienne cheffe de Démocratie Québec et la cheffe de Climat Québec s'opposent au projet de tramway de Québec. Elles affirment que les coûts sont trop élevés et que la technologie est « dépassée ».

En point de presse à la tribune de presse de l'Assemblée nationale, vendredi matin, Anne Guérette et Martine Ouellet ont dit vouloir miser sur leur passé de politicienne, d'architecte et d'ingénieure pour interpeller l'administration municipale et provinciale dans le dossier.

La sortie en règle survient quelques heures après une rencontre entre le maire de Québec Bruno Marchand et le nouveau ministre de la Capitale-Nationale, Jonatan Julien, lors de laquelle le gouvernement du Québec a réitéré son appui au projet.

L'ancienne conseillère municipale a recommandé à ses abonnés de visionner une vidéo présentant de fausses informations sur le tramway de Québec. Photo : Facebook (capture d'écran)

On est en train de faire le tramway le plus coûteux de l'histoire de la construction des tramways de la planète , a martelé Anne Guérette. À 205 millions de dollars du kilomètre , elle estime que le projet coûtera entre 7 et 8 fois plus cher que des projets en cours en Europe. Elle n'a toutefois pas cité de projet concret.

« Le projet actuel ne suscite clairement pas une acceptabilité sociale suffisante. C'est un projet de l'avis de Martine et moi-même [...] qui ne tient tout simplement pas la route ni sur le plan fonctionnel, ni sur le plan financier, ni sur le plan démocratique. » — Une citation de Anne Guérette

Anne Guerrette remet également en question le choix du mode de transport. Est-ce qu'on a le bon mode de transports et le bon trajet? Moi, je suis convaincue que non et je connais le projet du début à la fin, en profondeur.

En 2017, Anne Guérette avait proposé un projet de tramway qui circulait sur le boulevard René-Lévesque lorsqu'elle était élue à l'Hôtel de Ville de Québec. Photo : Radio-Canada

Elle affirme que plusieurs experts sont du même avis. On est en train de mettre en place les fondations du plus grand projet de transports du futur pour Québec. On ne peut pas rater notre coup à cette étape-ci.

Martine Ouellet interpelle la ministre des Transports

L'ancienne ministre péquiste et cheffe de Climat Québec, Martine Ouellet, demande à la nouvelle ministre des Transports, Geneviève Guilbaut, de réorienter le projet de tramway de Québec.

On parle de quatre milliards de dollars au minimum. Ça, c'est sans considérer tous les dépassements. Ils n'osent encore même pas en parler. On a une occasion historique d'avoir une vision globale et de construire.

Mme Ouellet ajoute que le projet actuel utilise des technologies dépassées. En 2013, alors qu'elle était ministre des Ressources naturelles, Martine Ouellet dit avoir suggéré d'aller vers des véhicules avec des batteries . Aujourd'hui, les batteries existent, les stations de recharge existent. En Chine, il y a même des modèles qui sont implantés. Il n'y a pas de raison pour qu'on ne fasse pas ça ici.