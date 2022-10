La Saskatchewan fait face à une pénurie d’ambulances selon un syndicat de la santé

La Saskatchewan fait face à une pénurie d'ambulances à l'échelle de la province, ainsi qu'à de longs temps d'attente pour les soins médicaux d’urgence (SMU), selon le plus grand syndicat de la santé de la province.

Les localités de Canora, Kamsack, Big River et Shellbrook ont été particulièrement touchées, a déclaré le président de la section locale 5430 des travailleurs de la santé du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), Bashir Jalloh. Un policier de Regina a assisté au problème, en première ligne, mercredi lorsque la police a été appelée à l'École primaire Rosemont.

Le porte-parole de la Division des écoles publiques de Regina,Terry Lazarou, a déclaré jeudi à CBC que l'école avait appelé le 911 en disant qu'elle avait un élève à risque sur les lieux.

La porte-parole du Service de police de Regina, Lesley Parker, a indiqué qu'une fois à l'école, un policier a appelé une ambulance. Selon les enregistrements des appels de répartition des soins médicaux d'urgence (SMU) fournis à CBC , aucune ambulance n'était disponible.

Finalement, le policier a retiré sa demande d'ambulance. M. Lazarou a précisé que l'étudiant n'a subi aucun préjudice.

Les urgences fortement sollicitées

Dans une déclaration faite à CBC, l’Autorité de la santé de la Saskatchewan ( SHA ) a souligné que mercredi, lorsque l'appel 911 de Rosemont a eu lieu, les soins médicaux d’urgence ( SMU ) de Regina affichaient complet avec 11 ambulances.

Ils ont connu une période de volumes d'appels supérieurs à la normale en répondant à 135 appels ce jour-là, a déclaré la SHA .

Selon l’Autorité de la santé de la Saskatchewan, la moyenne quotidienne de l'année précédente était de 95 appels.

M. Jalloh a également mentionné que les salles d'urgence sont bondées et qu’elles obligent les travailleurs des soins médicaux d’urgence à rester avec la personne qu'ils ont amenée aux urgences jusqu'à ce qu'elle soit admise. Chaque heure passée avec ce patient est une heure de retard pour qu'ils répondent à tout autre appel , explique-t-il.

La SHA a déclaré à CBC par voie de communiqué qu'elle-même et le ministère de la Santé de la Saskatchewan sont conscients qu'il y a des moments où les volumes d'appels peuvent dépasser les niveaux de ressources disponibles.

Dans ces situations, la SHA évaluera la situation et fera appel à des ressources SMU supplémentaires. Elle fera des appels de triage pour s'assurer que les ambulances sont envoyées aux patients nécessitant des soins urgents .

Le ministre de la Santé mentale et des Dépendances, des Aînés et de de la Santé dans les régions rurales et éloignées, Everett Hindley, a fait savoir que la province tente d'inciter les travailleurs de la santé, y compris les ambulanciers paramédicaux, à travailler dans les régions rurales de la Saskatchewan.

L'opposition provinciale, le NPD de la Saskatchewan, indique qu'elle veut voir un plan immédiat et plus solide de la province pour faire face aux pénuries de main-d'œuvre en santé et au temps d'attente des soins médicaux d'urgence.

Avec les informations de Laura Sciarpelletti