Lancement d’un programme d’études francophones spécialisé à l’EMNO

Le programme pilote, intitulé Voie vers la médecine en français, a pour objectif principal de former des médecins qui pourront efficacement traiter et diagnostiquer des patients dans leur langue maternelle dans un contexte où elle est minoritaire.

Selon la professeure associée à l’ EMNO et responsable du programme, la Dre Nicole Ranger, il faut développer la confiance des étudiants qui vont devenir de futurs médecins afin de bien desservir les communautés francophones et de communiquer en français avec les patients .

« Ce nouveau projet pilote va vraiment être un levier pour augmenter le nombre de médecins francophones qui vont être capables de pratiquer. » — Une citation de Dre Nicole Ranger, professeure adjointe à l’EMNO

Nicole Ranger est aujourd'hui médecin de famille à Hearst. (Archives) Photo : Radio-Canada / Sophie Houle-Drapeau

L’ EMNO a créé le programme afin d’ajouter des activités d’apprentissage à la formation des étudiants, dont l’accès à du mentorat, des sessions de terminologie médicale et l’accès prioritaire à des stages cliniques en milieu francophone, toutes offertes avec l’appui des membres francophones du corps professoral.

La plupart de ces expériences étaient auparavant des activités parascolaires, qui ne faisaient pas partie du cursus.

Quand on est malade, on est malade en français

En vertu de la Loi sur les services en français, c’est un droit de se faire servir en français dans le Nord de l’Ontario, comme le souligne la Dre Ranger.

[L’ EMNO ] fut fondé uniquement sur un mandat de responsabilité sociale, ce qui inclut de mieux desservir les patients francophones du Nord de l’Ontario , rappelle-t-elle.

« Quand on est malade, on est malade en français. » — Une citation de Dre Nicole Ranger, professeure associée à l’EMNO

La députée provinciale de Nickel Belt et porte-parole néo-démocrate en matière de santé, France Gélinas, applaudit aux efforts de l’université pour créer un programme destiné aux francophones du Nord et pour respecter sa mission.

Ça fait partie de leur ADN , affirme l’élue. Spécifiquement pour les francophones, spécifiquement pour le Nord de l’Ontario, c’est à notre image.

Les étudiants retenus lors du processus d’admission peuvent choisir de s’inscrire au programme avant d’entamer leurs études.

Pour s’y joindre, ils doivent s’engager à participer aux activités afin de développer leurs compétences, mieux servir les francophones et aider le système de santé de la région.

Félix Lavigne, natif de Temiskaming Shores, a adhéré au programme en raison des expériences qu'il a vécues durant son enfance dans sa région natale. Photo : Avec la permission de l'Université de l'École de médecine du Nord de l'Ontario

C'est une responsabilité que prend au sérieux l'étudiant Félix Lavigne, qui en est à sa première session à l'université.

Les petites communautés, comme Iroquois Falls, Kapuskasing et Hearst, ce sont toutes de petites communautés francophones. On ne s'en cachera pas, la population est vieillissante , constate-t-il. Je veux être un leader dans la communauté francophone des soins de santé.

« Plus que jamais on a besoin de gens, des professionnels de la santé qui sont francophones ou bilingues qui peuvent offrir des soins de santé équitables pour ces gens-là. » — Une citation de Félix Lavigne, étudiant de première année à l'EMNO

Il souhaite également appuyer et encourager ses collègues anglophones dans leur apprentissage, promouvoir les soins équitables aux francophones, aider l’ EMNO à élaborer un cursus plus complet pour les étudiants francophones et continuer de s’améliorer dans le domaine de la médecine.

Plus d’occasions de stages

Durant leur troisième année d’études à l’ EMNO , les étudiants seront placés dans une communauté, souvent ciblée par l’université, pendant une période de huit mois afin d’obtenir de l’expérience clinique. La Dre Ranger dit vouloir offrir un plus grand nombre de placements aux étudiants francophones .

Mais alors que le système de santé subit une importante crise de personnel, il peut être difficile de servir les patients francophones dans ces communautés.

On a plusieurs régions dans le Nord de l’Ontario, surtout des plus petites communautés rurales, qui ont un besoin important de professionnels de la santé qui peuvent communiquer en français et qui peuvent appuyer les services de santé , indique la Dre Ranger.

« On a des professionnels de la santé qui sont unilingues anglophones qui sont quand même assez gentils de venir nous dépanner et d’offrir des services pour mieux desservir la communauté. Cependant, ce que ça peut créer des fois, c’est un travail supplémentaire pour les autres membres de l’équipe parce qu’ils doivent agir à titre d’interprètes. » — Une citation de Dre Nicole Ranger, professeure associée à l’EMNO

Selon France Gélinas, plusieurs facteurs, dont la pénurie de personnel et la pandémie, ne font qu’exacerber les problèmes d’accès aux soins en français.

Cependant, le programme pilote pourrait servir de solution.